У Києві "замінували" торгово-розважальні центри. За десятками адрес одразу виїхали співробітники поліції, а також кінологи з собаками, рятувальники та лікарі. Про це Суспільному повідомила речниця столичної поліції Юлія Гірдвіліс.
"Ми отримали таке повідомлення. Електронний лист надійшов до СБУ. Це стосувалося не тільки Києва, а й деяких міст України, перевірки ще тривають", — розповіла Юлія Гірдвіліс станом на 18-ту годину.
За її словами, повідомлення про змінування надійшло у переобідній час. Правоохоронці перевіряють всі торгові центри, оскільки конкретних адрес названо не було.
Що відомо
- Нині в Україні поліція розслідує близько 700 кримінальних справ щодо неправдивих повідомлень про "замінування" об’єктів інфраструктури в Україні. 216 особам повідомлено про підозру. Про це Суспільному повідомили у пресслужбі Національній поліції України у відповідь на письмовий запит.
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