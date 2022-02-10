ФК "Минай" здобув першу перемогу на тренувальному зборі в Туреччині

Закарпатський ФК "Минай" 10 лютого переміг грузинський ФК "Діла" на тренувальному зборі в Туреччині. Про це повідомили на сторінці ФК "Минай" у Facebook.

"Рахунок матчу 2:1. В першому таймі відзначився гравець на перегляді, в другому переможний удар завдав Михайло Месхі", — йдеться в повідомленні.

Закарпатці перемогли бронзового призера чемпіонату Грузії та учасника єврокубків – "Ділу" з Горі.

Закарпатська команда проводить тренувальні збори у місті Сіде, Туреччина, з 1 по 22 лютого. "Минай" проведе 6 товариських матчів. Зокрема, суперниками закарпатців стануть "Пахтакор" (Узбекістан), "Брабрандт" (Данія), "Согдіана" (Узбекістан) та "Агробізнес" (Волочиськ, Україна).

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