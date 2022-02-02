ФК "Минай" підписав перших футболістів упродовж зимового міжсезоння

Футбольний клуб "Минай" оформив контракти з двома футболістами — Юрієм Коломойцем та Олександром Бандурою. Це перші новачки команди упродовж цього зимового міжсезоння, — повідомили на офіційному сайті "Минаю".

У повідомленні футбольного клубу зазначили, що футболісти вже тренуються з "Минаєм" у Туреччині та готуються до другої частини УПЛ.

Закарпатська команда проводить тренувальні збори у місті Сіде, Туреччина, з 1 по 22 лютого. "Минай" проведе 6 товариських матчів. Зокрема, суперниками закарпатців стануть "Пахтакор" (Узбекістан), "Діла" (Грузія), "Брабрандт" (Данія), "Согдіана" (Узбекістан) та "Агробізнес" (Волочиськ, Україна). Суперник у шостому спарингу наразі невідомий.

Що відомо:

Юрій Коломоєць – 31-річний гравець, за позицією – нападник. Вихованець криворізького футболу. Грав за молодіжні команди "Кривбасу", "Гірник", "Олександрію", "Ворсклу", "Волинь", в угорському "МТК" та естонський "Левадії". Останній клуб – житомирське "Полісся", де в цьому сезоні зіграв 12 матчів та забив 2 голи;

Олександру Бандурі – 35 років. Вихованець сумського футболу. Грав за "Суми", "Таврію", донецький "Металург", кам’янську "Сталь", "Львів". Фіналіст Кубку України в сезоні 2011/2012. Останній клуб – львівський "Рух". В цьому сезоні він 6 разів виходив у основі цього клубу в матчах УПЛ, в тому числі — в матчі проти "Минаю".

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