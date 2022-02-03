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Сергій М'якушко залишив ФК "Минай"
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Сергій М'якушко залишив ФК "Минай"

Олександр Бодня
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Сергій М'якушко залишив ФК "Минай" Фото: ФК "Минай"

28-річний півзахисник Сергій М'якушко залишив футбольний клуб "Минай" за згодою сторін. Про це повідомили на сайті закарпатської команди. У складі Минаю футболіст зіграв в УПЛ у трьох матчах.

Сергій М'якушко приєднався до складу "Минаю" у жовтні 2021 року. Вихованець київського "Динамо" встиг зіграти за "Минай" у трьох поєдинках — проти "Дніпра-1", "Маріуполя" та "Колоса".

У кількох спортивних ЗМІ повідомляють, що наступним клубом М'якушка може стати "Колос" з Ковалівки.

Що відомо:

  • Сергій М'якушко — вихованець столичного "Динамо". Упродовж кар'єри грав за "Оболонь", "Динамо", "Говерлу", "Ворсклу" та "Карпати". Зіграв у кількох закордонних клубах — іспанському "Алькорконі" та польському "Подбескідзе".
  • У кар'єрі футболіста — матч за Національну збірну України, а також ігри за збірну України U-19 та U-21;
  • ФК "Минай" підписав перших футболістів упродовж зимового міжсезоння.

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