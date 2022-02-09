Спортсмен з Тернопільщини представляє Україну в двоборстві на Олімпійських іграх

Спортсмен із Кременця Дмитро Мазурчук представляє Україну в двоборстві на Олімпійських іграх у Пекіні. У 10-кілометровій гонці Дмитро фінішував 36, а вранці кременчанин стрибав з трампліну та показав 35-й результат зі стрибком на 87 метрів. Всього на старт вийшли 44 спортсмени. У Кременці за Дмитра вболіває його родина.

"Ми дуже вболіваємо за Дмитра, хлопці всі бігають по хаті, баба тут скаче до стелі. Для нас він завжди буде найкращий", – каже бабуся Тетяна Ломакович.

Нагадаємо, 23-річний Дмитро Мазурчук розпочав свою міжнародну кар'єру на зимовому європейському юнацькому олімпійському фестивалі в Австрії у 2015 році, де посів 29 місце. Він виступав також на юнацьких зимових олімпійських іграх у Норвегії в 2016 році, де посів 7 місце у змаганнях на трампліні та гонці на 5 км. Брав участь у 5-ти юніорських чемпіонатах світу. Його найкращим особистим результатом на світових змаганнях було 14 місце на нормальному трампліні та гонці на 5 і 10 км.

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