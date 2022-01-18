Загалом у 2021 році бізнес-омбудсмен отримав на 26% скарг більше, ніж роком раніше. Найбільше підприємці скаржаться на ситуацію в податковому секторі. Про це в інтерв’ю Суспільному розповів бізнес-омбудсмен Роман Ващук.

За його словами, кількість скарг на податкову службу різко зросла у четвертому кварталі 2021 року.

"Якщо зазвичай ⅔ справ, які до нас надходять, пов’язані із податковою, то вже у четвертому кварталі ¾. Це саме по собі не дивно, оці ⅔. Тому що в будь якій країні податкова — це є складна машина, яка має мільйони клієнтів і сотні тисяч, мільйони фірм. Та що само по собі очевидним є, що у такій складній машині, де стільки коліщат, які б мали зазубритися, пізніше щось піде не так. Але щоб воно збільшилось від ⅔ до ¾ — тут треба глибше подивитися. І це буде один з моїх пріоритетів у першому кварталі 2022 року", — розповів Ващук.

Бізнес-омбудсмен каже, що найбільше скарг на податкову стосуються виконання судових рішень на користь платників податків — мовляв, відділення податкової не віддають коштів, які суд постановив повернути платникам.

"Дехто мені вже казав — я ще мушу це глибше вивчити, — що це пов’язано з тим, що тоді вони вже з рахунків списали ті гроші і вони на той квартал не виконали можливо свою норму збирання тих податків. Ми дуже часто в таких випадках списуємося і з місцевими податковими і маємо робочу групу яка працює із центральним офісом ДПС тут, у Києві. І майже ⅔, ¾ випадків маємо позитивні результати для скаржника", — додає Роман Ващук.

Він додав, що за 2021 рік завдяки діяльності офісу бізнес-омбудсмена вдалося повернути бізнесу 2 мільярди 279 мільйонів гривень (за весь час існування офісу — близько 20 мільярдів). Крім того, каже Ващук, бізнес-омбудсмен дозволив заощадити бізнесу й державі час для вирішення спірних питань.

"Ми стараємось не тільки роз’яснювати і показувати, але і пропонувати шляхи, які дозволяють полюбовно розв’язувати ці непорозуміння чи конфлікти. Так і підприємець менше часу і грошей витрачає на доведенні своєї справи до кінця, і держава не мусить виділяти тих ресурсів, щоб судитися довго із порушником", — додає він.

Повне інтерв’ю Романа Ващука читайте найближчим часом на Суспільному.

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