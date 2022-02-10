Голови 27 територіальних громад Івано-Франківщини, двох громад із Закарпатської області та однієї зі Львівської підписали договір про співпрацю з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти й газу. Про це кореспондентці Суспільного розповів ректор навчального закладу Євстахій Крижанівський.

За його словами, у межах договору працівників університету залучатимуть до розроблення програм розвитку громад у сферах економіки, енергетики, культури та туризму, а студентів — до покращення їхніх практичних навичок.

"Приходять нові керівники, а вони — не підготовлені. Тому ми готові надавати їм послуги з підвищення кваліфікації. Ми їх запрошуємо до себе, читаємо фундаментальні ази. А коли познайомилися з тим, чим багата громада, що вона хотіла б розвивати, ми даємо керівнику випускну роботу. Ми видамо йому атестат про те, що він отримав кваліфікацію. Але він має написати проєкт. Ми даємо на підсилення нашого викладача-керівника, студентів стаціонару і направляємо у громаду на практику", — сказав Євстахій Крижанівський.

Голова Ясінянської тергромади Закарпатської області Андрій Делятинчук каже, що для громади важлива співпраця у сфері екології.

"Це — моніторинг стану нашого довкілля, оцінка впливу на довкілля чи екологічна оцінка. Адже, наприклад, наша громада зараз закінчує написання стратегії розвитку. Ця стратегія підлягає обов’язковій екологічній оцінці", — говорить Андрій Делятинчук.

Виконавчий директор Агенції розвитку OТГ Прикарпаття Ігор Мельничук каже, що "основоположниками добробуту та багатства громади є організація і співробітництво".

"Це є те, від чого залежатиме, куди прийде капітал, а капітал приходить туди, де він може множитися. Тому організація і підвищення інтелектуальної спроможності кожної з громад стане визначальним у майбутньому", — сказав виконавчий директор Агенції розвитку OТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.

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