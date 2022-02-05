В Івано-Франківську відкрили пам’ятну дошку на честь надання у 1662 році місту Магдебурського праваМагдебурзьке право — середньовічне міське право, за яким міста частково звільнялись від центральної адміністрації (королівські) або влади феодала (приватні) та створювали органи місцевого самоврядування. Воно було започатковане привілеями 1188 року, які отримало німецьке містом Магдебург. Заходом розпочали відзначення 30 річниці Асоціації міст України, інформує кореспондентка Суспільного.
Дошку розташували на стіні міської ратуші, де колись засідав міський маґістратУ XIII—XIX ст. так називали (за Магдебурзьким правом) органи станового міщанського самоврядування і суду у деяких європейських державах (зокрема, й в Україні).. На ній вирізьбили датовані 7 травня 1662 року слова засновника та власника міста Андрія Потоцького.
"З Божою допомогою на своїй спадковій землі, там, де було село Заболоття, задумав місто під назвою Станиславів, яке я вже з ласки Божої почав, щоб тут могли ґрунтовно селитися, а моїм коштом фортифікувати його, зміцнити валами, оточити мурами і закрити міцними брамами...", — написано на пам'ятній дошці.
Пам'ятну дошку урочисто освятили.
"В той день Івано-Франківськ здобув Магдебурзьке право та став справжнім містом! І відтепер слова його засновника Андрія Потоцького прикрашають стіну нашої Ратуші", — написав у Facebook міський голова Руслан Марцінків.
У 2022 році виповнюється 360 років з часу надання місту Івано-Франківськ Магдебурзьких привілеїв.
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