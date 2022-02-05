В Івано-Франківську відкрили пам’ятну дошку на честь надання у 1662 році місту Магдебурського права. Заходом розпочали відзначення 30 річниці Асоціації міст України, інформує кореспондентка Суспільного.

Дошку розташували на стіні міської ратуші, де колись засідав міський маґістрат. На ній вирізьбили датовані 7 травня 1662 року слова засновника та власника міста Андрія Потоцького.

"З Божою допомогою на своїй спадковій землі, там, де було село Заболоття, задумав місто під назвою Станиславів, яке я вже з ласки Божої почав, щоб тут могли ґрунтовно селитися, а моїм коштом фортифікувати його, зміцнити валами, оточити мурами і закрити міцними брамами...", — написано на пам'ятній дошці.

Фото: Facebook/Руслана Марцінків Міський голова Києва Віталій Кличко (зліва) і міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на відкритті пам'ятної дошки

Пам'ятну дошку урочисто освятили.

"В той день Івано-Франківськ здобув Магдебурзьке право та став справжнім містом! І відтепер слова його засновника Андрія Потоцького прикрашають стіну нашої Ратуші", — написав у Facebook міський голова Руслан Марцінків.

Фото: Суспільне Карпати Дошку розташували на стіні міської ратуші, де колись засідав міський маґістрат

У 2022 році виповнюється 360 років з часу надання місту Івано-Франківськ Магдебурзьких привілеїв.

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