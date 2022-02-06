Задля розвитку бізнесу. Сім громад Франківщини підписали угоду про співпрацю

Задля розвитку підприємництва представники сімох територіальних громад Івано-Франківщини підписали угоду про співпрацю. Про це Суспільному повідомила заступниця виконавчого директора регіонального відділення Асоціації міст України Діана Торконяк.

Угоду про співпрацю 5 лютого уклали між собою громади, що входять до етнорегіону східної Бойківщини. Ініціатор підписання домовленостей — голова Долинської територіальної громади Іван Дирів.

"Ми бачимо у спільній діяльності подальший розвиток підтримки малого та середнього підприємництва — збільшення кількості робочих місць, відповідно, й зростання від надходження податків. Тому виникла така ідея — скооперуватися із громадами східної Бойківщини, де ми маємо спільні традиції, спільну культуру, спільний потенціал", — розповів Іван Дирів.

Фото: Суспільне Карпати Голова Долинської територіальної громади Іван Дирів підписує угоду про співробітництво

У межах угоди у трьох із семи громад — Калуській, Долинській і Рожнятівській відкриють центри з розвитку бізнесу.

"Центр підтримки підприємництва буде надавати як безкоштовні, так і платні послуги. Серед безоплатних – надання консультацій про те, як створити бізнес, які документи потрібно подати та куди саме. У цих центрах планують створити коворкінги, де підприємці зможуть працювати, де будуть конференц-зали, щоби проводити зустрічі", — розповідає заступниця виконавчого директора регіонального відділення Асоціації міст України.

Зі слів Діани Торконяк, у кожному із центрів працюватимуть троє людей. Вони також надаватимуть відвідувачам платні послуги, наприклад, консультуватимуть у сфері брендингу та маркетингу, допомагатимуть розробити бізнес-план чи проєктну пропозицію.

Фото: Суспільне Карпати Угоду про співпрацю уклали між собою громади, що входять до етнорегіону східної Бойківщини

Центр підтримки підприємництва відкриють й у Калуській територіальній громаді.

"У центрі люди знайдуть відповіді на елементарні питання: де є вільні земельні ділянки й приміщення, які є податки комунальні, на землю, на нерухомість. Щоб вони не шукали, не зверталися у різні інстанції, все це зосередимо в одному місці. Тим більше можна буде отримати гроші на ремонт — попередньо 1,7 млн грн для підготовки приміщень під центр розвитку підприємництва", — каже голова Калуської територіальної громади Андрій Найда.

Текст договору про співпрацю громади розробили у межах реалізації проєкту "Налагодження якісного співробітництва між територіальними громадами" Асоціації міст України. У кожній із територіальних громад створять робочу групу, каже Діана Торконяк.

"Ідея проєкту – підтримка малого і середнього бізнесу у громадах. Адже бізнес є наповнювачем всього бюджету. Якщо чесно вести "правила гри", а також збільшувати бізнес-середовища – це, відповідно, збільшить і надходження до місцевого бюджету, призведе до покращення інфраструктури, соціальної якості надання послуг", — розповідає Діана Торконяк.

Читайте також

Форум місцевого самоврядування у Франківську: що обговорювали 150 представників громад України

У Франківську на ратуші відкрили пам'ятну дошку на честь отримання містом Магдебурзького права

Чверть громад Прикарпаття не виконали бюджет 2021 року: в Обертинській ТГ розповіли про причини

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини