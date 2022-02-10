У Сарнах частина водіїв нарікає на стан траси між районним центром і сусіднім селом Немовичі. Дорога зруйнована й у самому місті, зокрема, напрямки до Білорусі та польського кордону. Проблему підтверджують у громадах, через які пролягає траса національного значення, а в Службі автодоріг Рівненщини шукають, хто саме її ремонтуватиме.

Державна траса з Городища до Старокостянтинова на виїзді із Сарн вкрита ямами та вибоїнами. Йдеться про фрагмент понівеченого шляху довжиною понад 20 кілометрів.

Фото: Суспільне Рівне

Водій Назарій Пецьков, який регулярно їздить цією дорогою в робочих питаннях, у розмові про її стан емоцій не приховував.

"Це просто жах, ями по 50-60 сантиметрів, може кілометри три такої поганої, це точно. Хотіли, щоб наші комунальні служби більш відповідально ставилися до ремонту доріг, брали приклад з наших країн-сусідів", – зазначив Назарій Пецьков.

Фото: Суспільне Рівне

За коментарями з цього приводу Суспільне звернулося до міського голови Сарн Руслана Серпенінова. Зустріч із очільником громади відбулася біля кільця, де траса національного значення перетинається з міжнародною Київ – Ковель – Ягодин.

Фото: Суспільне Рівне

Руслан Серпенінов зауважив, що зруйнована насамперед права смуга у напрямку Рівного.

"Мабуть, їдуть перевантажені й тут є питання, наскільки ефективно працюють вагові комплекси. Шкода, але вони не підпорядковані місцевій владі й ми не маємо інформації, і контролювати їхню діяльність не можемо. Хоча зацікавлені, щоб дороги державного значення, які проходять через громаду, були в належному технічному стані", – повідомив Руслан Серпенінов.

Фото: Суспільне Рівне

Чотири місяці тому тут змонтували WiM-комплекси, які фіксують вагу вантажних автомобілів. Але отримана інформація, зі слів представника Поліського управління Укртрансбезпеки Ярослава Прокопчука, надходить одразу в Центр обробки даних у Києві.

Дорога на Сарни пролягає через Немовицьку громаду. Сергій, який живе на околиці села 22 роки, розповів, що 9 лютого ями позасипали щебенем.

"Як сказати, щоб не матюкатися? Ямки засипали вчора щебенем, а воно ж людям скло б'є", – зауважив Сергій Терпеньов.

Фото: Суспільне Рівне

Тендер на проведення капітального ремонту Служба автодоріг області оголосила у грудні 2021 року, повідомив Суспільному речник установи Дмитро Леонтіюк. Дорогу, з його слів, ремонтуватимуть від Немовичів до центру Сарн. Аукціон планують провести з 14 лютого.

"І відповідно, за настанням тепла, першими погожими днями, там одразу розпочнуть роботи, адже кошти під цей об'єкт, згідно з постановою Кабінету міністрів, є. І це одна з трьох проблемних ділянок доріг в Рівненській області, де є інтенсивний рух", – повідомив Дмитро Леонтіюк.

Він додав, що у проєкті врахували пропозиції громади щодо зупинок, світлофорів, огорожі та водовідведення на цій ділянці. Також у планах дорожників – зробити капітальний ремонт дороги від Сарн до Ремчиць. Проєкт вже розробляють.

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