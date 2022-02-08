Дорога на Луцьк: що буде з відрізком міжнародної траси на Рівненщині

На п'ятьох кілометрах міжнародної траси, що пролягає селом Новоукраїнка Дубенського району, утворилися вибоїни. Тому частина водіїв та жителів, які нею користуються, нарікають на її стан. У Службі автомобільних доріг пояснюють це метеорологічними умовами та називають терміни, коли можливий її ремонт.

Через село Новоукраїнка пролягає міжнародна траса Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. Водії знають її як дорогу з Дубна на Луцьк. Через ями в асфальті водії знижують швидкість автівок до мінімальної або ж намагаються їхати зустрічною смугою. Водій Ігор Медянцев пригадує: колись на цій дорозі зігнув стійку.

"Немає дороги, тяжко машині. Ми живемо у Млинові, часто їздимо на Луцьк, неможливо проїхати. Частина там у Брищі нормальна, до Луцька нормальна. А ця частина завжди була така. Що ти кому скажеш, від кого доб'єшся?" – каже чоловік.

Поруч зі зруйнованою дорогою живе Григорій Саханюк. Каже, що тут постійно проїжджає вантажний транспорт. Адже це шлях з Волині не лише на південь Рівненщини, а й до Тернопільської та Львівської областей.

"Та тут часом дорогу не можна перейти. Ця дорога через Румунію йде, через Чернівці на Румунію. Бачте, не йдуть на Рівне, там у Бронниках гірка, то не хочуть, і всі – сюдою. В кінець села доїхали, тут дорога до самого Дубна – люкс. А там і об'їзд на Київ. І там на Львів, от сюди і їдуть", – розповідає місцевий житель.

Поки дорогу не полагодили, тут встановили обмежувальні знаки, які дозволяють швидкість не більше 40 км/год.

Фото: Суспільне Рівне Такий вигляд має дорога в селі Новоукраїнка

Село Новоукраїнка входить до Ярославицької громади. За інформацією старости села Анатолія Фоміна, тут проживає пів тисячі осіб.

"Ця дорога розташована вздовж нашого села, протяжність десь чотири з половиною кілометри. Люди добираються до місця роботи, обласного центру, в Луцьк. Робочих місць у нашому селі небагато, тому нас рятує, що ми розташовані за 20 кілометрів від міста Луцьк. Люди туди їздять на роботу. Ми найбільше страждаємо через цю дорогу, тому що нам приходиться по ній найбільше їздити", – стверджує староста.

Цю дорогу утримує обласна Служба автодоріг. Її були готові почати ремонтувати ще у 2021 році, пояснює речник установи Дмитро Леонтіюк. Але проєктно-кошторисну документацію там досі не отримали, хоча кошти на ремонт в державному бюджеті передбачили.

"З огляду на те, що ситуація з покриттям на цій ділянці близька до критичної, цим об'єктом почав опікуватися особисто прем'єр-міністр України, не кажучи про керівництво області та служби автодоріг, депутатів Верховної ради. Ми достукалися до проєктної організації, і та інформація, яку ми маємо на сьогодні, дозволяє нам з впевненістю говорити, що до кінця цього тижня буде оголошено торги", – сказав Дмитро Леонтіюк.

Разом з вказаною ділянкою хочуть загалом відремонтувати 11 кілометрів траси. Попередньо початок робіт Дмитро Леонтіюк прогнозує на перший місяць літа. Вкласти асфальт мають до осені.

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