Частина жителів села Городок, що неподалік Рівного, нарікають на вантажівки, які підвозять сировину та будматеріали до розташованого там заводу "Кроноспан". Кажуть, вони перегороджують дорогу та розбивають асфальт. Керівник громади це підтверджує й обіцяє разом із заводом найближчими днями частково вирішити ситуацію.

На центральній дорозі в селі Городок Рівненського району 9 лютого зібралися місцеві жителі, яких непокоїть велика кількість вантажівок, що їдуть на завод. Сергій Гребеневич розповів: транспорт з деревиною та будматеріалами руйнує асфальт. Також припарковані обабіч дороги вантажні авто заважають їздити місцевим – водії автівками потрапляють у ями та калюжі.

"Фури сотнями в день проходять, блокують дорогу та виїзди. Зупинки громадського транспорту – особисто бачив, що далекобійники знімають ці знаки й стають на зупинках. Ми в листопаді з людьми брали та купували за свої гроші бетон, засипали ці ями, була дорога нормальна, а зараз вона вже "вбита", – сказав Сергій Гребеневич.

Фото: Суспільне Рівне За словами місцевих, люди намагались поремонтувати дорогу самотужки

Люди хочуть, аби дорогу відремонтували, а для приїжджих авто передбачили спецмайданчик на території підприємства. Кажуть, зверталися з цим питанням до охоронців "Кроноспану", а ті їм пояснили, що прохання керівникам передали.

Водії з Городка підходили до приїжджих водіїв поспілкуватися. Вони нагадували про дотримання правил дорожнього руху.

Фото: Суспільне Рівне Водії вантажівок від коментарів Суспільному відмовлялись

Депутат сільради Тарас Климович розповів Суспільному, що громада не могла відремонтувати цю ділянку, адже її утримує Служба автодоріг області. За сприятливої погоди дорожники пообіцяли громаді перекласти асфальт за державний кошт.

"Дорога була доброю, певно, років п'ять тому по ній ще можна було їхати. А взагалі вона завжди була чомусь проблематична, особливо біля мостів. Скільки не ремонтувалася – там завжди були вибоїни. Упродовж 2022 року запланований капітальний ремонт цієї дороги від М-22 і до "Азоту" – із зупинками, пішоходними переходами", – повідомив Тарас Климович.

Фото: Суспільне Рівне У сільраді розглядають варіант курсування вантажівок через центр Городка

Голова Городоцької громади Сергій Поліщук готує звернення до Служби автодоріг з проханням пришвидшити початок ремонту. А поки веде перемовини стосовно вирішення ситуації з керівництвом заводу.

"Затори, які створюються з цих фур, унеможливлюють потрапляння людей на роботу. Автобуси, які доставляють працівників "Рівнеазоту", не встигають вчасно зміну завезти. Сотні людей, які працюють в місті Рівному, не можуть виїхати з Городка", – сказав голова громади.

Він додав, що на "Кроноспані" пообіцяли зробити майданчик для відстою великогабаритного транспорту. У понеділок, 14 лютого, мають почати засипати ями, аби виконати поточний ремонт до початку будівельних робіт.

Фото: Суспільне Рівне На заводі пообіцяли облаштувати майданчик, де паркуватимуться вантажівки

Виконавчий директор "Кроноспану" Павло Пильтяй продемонстрував журналістам Суспільного місце для майбутнього паркувального майданчика. На ньому зможуть розташувати півтора десятка вантажівок. За словами директора, його лише почали облаштовувати й планують закінчити за три дні.

"Ми плануємо вивезти автомобілі з дороги і завезти їх на паркувальні місця, щоб звільнити дорогу. Надалі ми плануємо пропрацювати питання і взяти участь в частковому ремонті цієї дороги. Велике значення мають погодні умови, але, вважаю, що до кінця цього місяця проблему ми вирішимо", – розповів Павло Пильтяй.

Громада та підприємство обговорюють альтернативні маршрути для вантажівок, аби ті не розбили і нову дорогу. Згідно з одним із таких маршрутів вантажівки зможуть повертати в центрі Обарова на бетонну дорогу і під'їжджати до заводу з іншого боку. Втім, ширини дороги вистачить лише для руху в одну сторону.

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