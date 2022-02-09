Івано-Франківщина отримає гелікоптер у межах проєкту Міністерства охорони здоров'я з аеромедичної евакуації. Попередньо його розмістять на аеродромі у селі Підгір'я Богородчанської територіальної громади.

Про це на брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Ігор Дмитренко.

"Над цим проєктом ми працюємо вже пів року. Були обговорення, приїжджали представники Міністерства охорони здоров'я. Ми визначали місце локації гвинтокрила. Попередньо узгодили, що розміщуватиметься на аеродромі у Богородчанській громаді. Це — найбільш відповідне місце. Поки з'ясовуємо всі юридичні питання", — розповів Ігор Дмитренко.

З його слів, гелікоптер працюватиме для потреб екстреної медичної допомоги.

"За умов надзвичайної ситуації в будь-якому медзакладі Франківщини чи куточку області, ми зможемо швидко транспортувати пацієнта в інший медзаклад чи область. Це — актуально особливо зараз, оскільки в нас розвивається донорство органів", — сказав Ігор Дмитренко.

Заступниця голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Людмила Сірко розповіла, що у межах проєкту "Велике будівництво" на Франківщині планують відремонтувати два медзаклади — обласну клінічну та обласну дитячу лікарні.

"В межах проєкту в обласній клінічній лікарні передбачено гелікоптерний майданчик, тому що зараз є велика потреба в такому засобі пересування. Майданчик є при цій лікарні, але його модернізують. Зараз розробляють проєктно-кошторисну документацію. Розпочати роботи плануємо у 2022 році", — сказала Людмила Сірко.

Що відомо

Міністерство охорони здоров'я планує розширити експериментальний проєкт з аеромедичної евакуації. Цьогоріч до участі у нього хочуть долучитись три області – Івано-Франківську, Одеську та Запорізьку.

У проєкті бюджету на 2022 рік на розвиток аеромедичної евакуації заклали 789,5 млн грн.

Цьогоріч аеромедики здійснили медичні вильоти у Львівській та Київській областях. Також у рамках проєкту доставили донорські органи з Івано-Франківська.

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