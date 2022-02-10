Після 20 років перерви у Рівному відкрили секцію фехтування

На Рівненщині після понад двадцятирічної перерви знову запрацювала секція спортивного фехтування. Її відкрили в обласному центрі на базі 26 школи. З дітьми займається тренер Станіслав Конопацький – майстер спорту міжнародного класу, який працював тренером за кордоном.

Секція спортивного фехтування працює у Рівному орієнтовно місяць. На заняття ходять до десятка дітей. Десятирічний Тимофій Романюк відтоді, як записався на секцію, ще не пропустив жодного заняття. Каже, що раніше про цей вид спорту нічого не знав.

"Мені мама сказала, що є така секція, і я записався, бо мені стало цікаво, що це за вид спорту", – каже хлопець.

Фото: Суспільне Рівне Заняття на секції фехтування у 26 школі

Микола Гринь – батько одного із новачків на секції фехтування. Його семирічний син вже займався футболом та плаванням, але полишив ці види спорту.

"Зараз будемо бачити, як пройде перше тренування. Живемо поряд, я думаю, йому буде цікаво і він буде відвідувати цю секцію", – додає рівнянин.

Спортсменів тренує Станіслав Конопацький. Він – уродженець Нетішина і є майстром спорту міжнародного класу, призером чемпіонатів Європи та світу серед юніорів, неодноразовим чемпіоном України. До цього він тренував кадетську збірну Бельгії, але через пандемію вирішив повернутися в Україну. У Рівному зайнявся відродженням спортивного фехтування, адже понад двадцять років в області не було жодної секції.

"Спортивне фехтування розвиває рухливість, швидкість, реакцію, хитрість. А ще – стресостійкість, тому що ти постійно знаходишся у напрузі, кожну секунду робиш якісь рухи. Загалом, дуже розумово розвиває", – каже тренер.

Секцію фінансують з обласного бюджету. Для тренувань створили непогані умови, каже Станіслав Конопацький, адже є приміщення та інвентар. У планах чоловіка – до кінця року набрати у секцію тридцять дітей. А вже навесні – поїхати на перші змагання.

"У квітні хочемо поїхати на змагання: буде дитяча ліга у Нетішині, у травні – в Києві. А на наступний рік так само буде календар змагань, на які ми плануємо їздити, і не просто їздити, а здобувати нагороди", – каже тренер.

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