Вихованець шкіл "Динамо" і "Шахтаря", уродженець Донецька Алан Ауссі гратиме за рівненський "Верес". Ідеться про центрального захисника, контракт із футбольним клубом він підписав 3 лютого, інформує офіційний сайт "Вереса". За червоно-чорних Ауссі виступатиме на правах оренди упродовж наступних півтора року.

Двадцятирічний центральний захисник Алан Ауссі у складі рівненського клубу виступатиме на правах оренди.

"В мене були й інші пропозиції, але всі – лише на рівні розмов. Конкретну пропозицію про співпрацю отримав саме від "Вереса". Було дуже приємно дізнатися, що головний тренер рівнян особисто зацікавлений бачити мене у своїй команді. Спробую принести якомога більше користі "Вересу" на футбольному полі. Дотепер знав про Верес те, що це дуже медійний клуб. Насамперед, завдяки Дмитру Поворознюку і його проєкту", – розповів Алан Ауссі.

Фото: сайт Вереса

Також футболіст зазначив, що особисто знайомий із головний тренером команди Юрієм Віртом та деякими футболістами. З Артемом Данилюком Алан Ауссі перетинався у юнацькій збірній України, з Ігорем Гуком – у "Динамо U19".

Права на футболіста Алана Ауссі належать київському "Динамо". Втім, згідно з умовами орендної угоди, "Верес" матиме можливість першочергового викупу.

Алан Ауссі народився 30 червня 2001 року у Донецьку, його мати українка, а батько сирієць. Зріст футболіста 187 см, він є вихованцем академій донецького "Шахтаря" та київського "Динамо". Попередні клуби: "Динамо" (Київ), "Торпедо-БелАЗ" (Жодіно, Білорусь), "Слован" (Ліберець, Чехія). У складі білоруського клубу зіграв два матчі кваліфікації Ліги Конференцій УЄФА.

Алан Ауссі зіграв шість матчів за збірну України U-17 (1 гол) та дві гри за збірну України U-19.

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