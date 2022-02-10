Потягом до Варшави: на Львівщині планують реконструювати євроколію

На Львівщині планують відновити євроколію до Варшави. Розпочнуть роботи в напрямку із Рави-Руської до українсько-польського кордону. Поїзд сполученням Рава-Руська - Варшава має поїхати через два роки. Про це Суспільному повідомив міський голова Рави-Руської Іван Івануса.

Оксана Пилипишин живе у Раві-Руській. Жінка розповідає, кількість напрямків з міста скоротили.

"Колись був напрямок на Сокаль — 2 рази на день їздила електричка, напрямок був на Львів — 3 рази на день, а зараз під час карантину, як тільки почався локдаун, то відмінили", — каже Оксана Пилипишин.

Суспільне Львів Залізничний вокзал

Зараз через місцеву залізничну станцію один раз на день курсує тільки пасажирський поїзд "Львів-Рава-Руська-Львів" та вантажні потяги. А з 1997 року звідти відправлявся поїзд на Варшаву. Потяг до Польщі курсував 5 годин. На його шляху було 5 зупинок. Останній рейс відбувся влітку 2005 року. За словами начальника залізничної станції Василя Залуцького, відмінити поїзд "Рава-Руська-Варшава" — ініціатива польської сторони:

"Їхало мало пасажирів і з польської сторони були претензії, що дуже був знищений рухомий склад, а рухомий склад, локомотивні бригади, провідники, вагони, служба, то все було польське і обслуговувалося з польської сторони".

Суспільне Львів Рава-Руська

Аби почати реконструкцію колії, спершу потрібно розробити проєктно-кошторисну документацію. Її оцінюють від 3 до 5 млн грн. 1 млн грн виділить Рава-Руська громада, решта суми надійде із обласного бюджету.

"Проєктно-кошторисна документація буде двох типів: реконструкція залізничного сполучення і реконструкція цього вокзалу, бо він вже довший час не використовувався. Треба його зробити сучасним, з інклюзивністю і доступністю", — каже міський голова Рави-Руської Іван Івануса.

Суспільне Львів Залізничний вокзал всередині

З Рави-Руської до кордону — майже 8 км. Аби на цій ділянці зміг їхати поїзд, потрібно відремонтувати колії та залізничні переїзди, облаштувати пасажирську платформу та оновити приміщення вокзалу. Орієнтовна вартість робіт — майже 85 млн грн. Поїзд має поїхати у 2024 році. Співпрацю із польською залізницею для реалізації цього проєкту мають обговорити 15 лютого.

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