Північна об'їзна Львова: цьогоріч можуть розпочати реконструкцію першої ділянки

Північну об'їзну Львова можуть розпочати будувати цього року. У лютому мають оголосити тендер на реконструкцію першої ділянки об’їзду від Рясної-Руської до Зимної Води. Про це повідомили у департаменті міської агломерації Львівської міської ради.

Довжина нової ділянки дороги — 24 км. Дорогу розширять до чотирьох смуг. Вздовж неї у населених пунктах встановлять шумозахисні екрани. Ця дорога має розвантажити вулиці Львова, а також Південну об'їзну.

"Поява Північної об'їзної утворить повноцінне кільце із вже існуючою Південною. Вона поєднає міжнародну трасу М-06/Е 40 Київ – Львів – Чоп та міжнародні дороги, що прямують від Львова до кордону з Польщею. Це суттєво розвантажить Південну об'їзну, якою, за різними даними, щодня курсує понад 20 тисяч автівок", — розповів директор департаменту міської агломерації ЛМР Юрій Лукашевський.

За словами керівника Служби автомобільних доріг у Львівській області Олега Берези, у проєкті реконструкції передбачили три дворівневі розв’язки:

у селі Бірки — на перетині з місцевою дорогою Лозино-Бірки;

біля села Гряда — на перетині з дорогою Тернопіль — Львів — Рава Руська;

поблизу села Малі Підліски — на перетині з дорогою Львів-Луцьк.

Відповідальна за будівництво – Служба автомобільних доріг у Львівській області. Наразі ще тривають додаткові екологічні та соціально-економічні дослідження.

Що відомо

У 2021 році для будівництва дороги викупили усі приватні будинки. У липні залишалось викупити ще 5 земельних ділянок.

Будуватимуть Північну об'їзну за кредитні гроші ЄБРР та Європейського інвестиційного банку. Вартість будівництва — понад 11 мільярдів гривень.

Будівництво триватиме три роки.

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