У Львові евакуювали рейсовий автобус через борг власника. Чоловік заборгував понад 60 тисяч гривень перед кредитною установою. Про це повідомив у коментарі начальник Шевченківського відділу державної виконавчої служби у Львові Роман Савойник.

Автобус "Mercedes-Benz" евакуювали 9 лютого на території АС-2, що на вулиці Богдана Хмельницького. Його знайшли за допомогою системи "Безпечне місто".

"Автобус евакуювали через те, що у нас з вересня 2021 року є відкрите виконавче провадження відносно боржника, який має тепер уже заборгованість близько 70 тисяч гривень на користь чи банку, чи кредитної спілки. Якщо там, до прикладу, 63 тисячі гривень, але у нас ще є виконавчий збір. Це 10 % від суми заборгованості, тобто 6300 грн, плюс витрати на проведення виконавчих дій", — розповів Роман Савойник.

Авто описали правоохоронці, його "зняли"з рейсу, опломбували, помістили на евакуатор і передали у ДП "СЕТАМ" на зберігання. Це підприємство далі продаватиме транспортний засіб на електронних торгах.

"Боржник може оплатити заборгованість ще приблизно до двох тижнів і повідомити нас. Взагалі, поки даний транспортний засіб не продасться, боржник має час", — додає Роман Савойник.

У таких випадках вартість арештованого майна оцінюють. Сума, за яку його продають, може бути більшою або меншою, ніж борг. Якщо майно продають за більшу суму, ніж борг, то різницю повертають власнику майна. Якщо грошей замало, то державний виконавець шукає інше майно боржника.

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