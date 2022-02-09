У львів'янки конфіскували авто через несплату 34 штрафів за порушення правил дорожнього руху. Загальна сума боргу перед державою становила 33 тисячі гривень. Про це повідомили у Telegram-каналі Патрульної поліції Львівської області.

Провадження щодо власниці авто Hyundai Sonata та її чоловіка, який керує цим автомобілем, відкрили ще у травні минулого року. Відтоді авто шукали. Його знайшли завдяки системі "Безпечне місто". У вівторок, 8 лютого, система сповістила державних виконавців про те, що на одній із вулиць Львова зафіксований боржник.

Чоловік та жінка отримали 34 штрафи за порушення ПДР. Зокрема, за перевищення швидкості зафіксованої в автоматичному режимі і один — за керування транспортними засобами в стані сп'яніння. Інформацію про боржника передали найближчому екіпажу патрульних. Вони знайшли і зупинили цей автомобіль.

Далі туди приїхали виконавці, авто евакуювали на арештмайданчик. Якщо за два тижні львів'янка не сплатить борги, автомобіль продадуть на аукціоні.

За словами керівника управління примусового виконання рішень на Львівщині Тараса Бассараба, у таких випадках вартість арештованого майна оцінюють. Сума, за яку його продають, може бути більшою або меншою, ніж борг. Якщо майно продають за більшу суму, ніж борг, то різницю повертають власнику майна. Якщо грошей замало, то державний виконавець шукає інше майно боржника.

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