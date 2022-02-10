У Чернівецькій області з 14 лютого відновлять очне навчання у школах. Учні перебували на дистанційному впродовж трьох тижнів.

Це вирішили на засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій.

Дистанційне навчання запровадили 21 січня. Ця форма навчання діяла не лише для шкіл, а й для училищ, дитячих спортивних секцій та гуртків.

Що відомо

У школах Чернівецької громади з 7 лютого відновили очне навчання для учнів 1-4 класів. Відповідне рішення прийняли попри рішення обласної комісії з надзвичайних ситуацій.

З 18 січня Буковина відповідає показникам "помаранчевої" зони карантину. В області збільшилась кількість випадків інфікування коронавірусом. Це передбачає, що громади можуть вводити додаткові карантинні обмеження.

Загалом в області виявили 142 901 випадок інфікування коронавірусом, 118 783 людей одужали, а 3 197 померли.

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