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Чернівецький національний університет переходить на дистанційне навчання
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Чернівецький національний університет переходить на дистанційне навчання

Оновлено
Олена Дуняк
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Чернівецький національний університет переходить на дистанційне навчання Суспільне Буковина

Чернівецький національний університет переходить на дистанційне навчання. Це пов'язано із захворюваністю на COVID-19 в області.

Про це у коментарі Суспільному сказав ректор вишу Роман Петришин.

Дистанційне навчання запроваджують з 1 лютого. За словами Петришина, наразі не відомо, скільки воно триватиме.

Дистанційне навчання у Буковинському медичному університеті запровадили з 24 січня. Лекції та практичні заняття проводять в сервісі відеоконференцій. Дистанційне навчання в БДМУ триватиме до 4 лютого.

Що відомо

  • З 18 січня область перебуває у "помаранчевій" зоні карантину. Вона є сигнальним про можливий перехід у "червону". Місцева влада може запроваджувати додаткові обмеження.
  • З 21 січня школи та училища області перебувають на дистанційному навчанні. Воно триватиме два тижні.
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