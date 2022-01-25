Чернівецький національний університет переходить на дистанційне навчання. Це пов'язано із захворюваністю на COVID-19 в області.

Про це у коментарі Суспільному сказав ректор вишу Роман Петришин.

Дистанційне навчання запроваджують з 1 лютого. За словами Петришина, наразі не відомо, скільки воно триватиме.

Дистанційне навчання у Буковинському медичному університеті запровадили з 24 січня. Лекції та практичні заняття проводять в сервісі відеоконференцій. Дистанційне навчання в БДМУ триватиме до 4 лютого.

Що відомо