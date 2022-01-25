Чернівецький національний університет переходить на дистанційне навчання. Це пов'язано із захворюваністю на COVID-19 в області.
Про це у коментарі Суспільному сказав ректор вишу Роман Петришин.
Дистанційне навчання запроваджують з 1 лютого. За словами Петришина, наразі не відомо, скільки воно триватиме.
Дистанційне навчання у Буковинському медичному університеті запровадили з 24 січня. Лекції та практичні заняття проводять в сервісі відеоконференцій. Дистанційне навчання в БДМУ триватиме до 4 лютого.
Що відомо
- З 18 січня область перебуває у "помаранчевій" зоні карантину. Вона є сигнальним про можливий перехід у "червону". Місцева влада може запроваджувати додаткові обмеження.
- З 21 січня школи та училища області перебувають на дистанційному навчанні. Воно триватиме два тижні.