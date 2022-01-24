На Тернопільщині працівники СБУ викрили підпільний цех з виробництва тютюну

У Тернопільській області Служба безпеки України вилучила тютюнову продукцію на понад 3 мільйони гривень. Про це повідомив речник СБУ в Тернопільській області Петро Королюк.

За його словами, двоє мешканців Чортківського району організували підпільне виробництво подрібненої тютюнової суміші, що використовується для виготовлення контрафактних цигарок.

Фото:СБУ в Тернопільській області Працівники вилучили 30 м куб. тютюнової сировини

Склади та цех обладнали у господарських приміщеннях на подвір’ях власних приватних садиб, а сировину для виготовлення тютюнової суміші скупляли у місцевих жителів.

Правоохоронці вилучили 30 м куб. тютюнової сировини, 25 мішків подрібненого тютюнового листа, готового до фасування у цигарки, станки для подрібнення тютюну.

Розпочали кримінальне провадження за ст. 199 Кримінального кодексу України – виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів.

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