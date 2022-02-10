У Марганці під час краєзнавчої експедиції представники товариства “Марганець Туристичний” виявили фрагмент керамічної плитки, яку понад 100 років тому виготовляли у Харкові на заводі барона Бергенгейма. Про це в ефірі Українського радіо Дніпра повідомив керівник товариства та міського краєзнавчого музею Мар`ян Корбут.
За його словами, фрагмент знайшли в районі старої поліклініки.
"Ми помітили керамічний фрагмент просто на дорозі. Коли взяли його в руки, то побачили на ньому клеймо, але напис розпізнали не одразу. Тільки через місяць після досліджень стовідсотково можемо сказати, що це фрагмент плитки виробництва барона Бергенгейма з клеймом "ХАРЬКОВЪ", — каже Мар`ян Корбут.
Як повідомив харківський історик Андрій Парамонов, подібні знахідки не можна назвати дивом, адже виробництво барона Бергенгейма, а це і плитка, і цегла, і каналізаційні труби, поширювалося по всій Російській імперії, відповідно і на Катеринославщині.
“У Харкові і досі зберігся корпус заводу Бергенгейма. Також збереглися фрагменти пічок для виготовлення цегли. У деяких будинках міста можна побачити цілі поверхи, викладені такою плиткою”, - розповів історик.
У Харківському історичному музеї ім.Сумцова підлога вимощена плиткою виробництва Бергенгейма. Старша наукова співробітниця музею Юлія Стаднік каже: плитка дуже якісна та міцна, її не намагаються замінити, бо сама будівля музею є історичною пам`яткою.
На її думку, на Дніпропетровщині можна знайти багато таких фрагментів, як у Марганці. Просто клеймо Бергенгейма ставили не на кожній плитці чи цеглині, тому ідентифікувати такі знахідки важко.
За словами Мар`яна Корбута , після того, як знахідка стала експонатом Марганецького міського краєзнавчого музею, місцева мешканка Валентина Ульвак подарувала музею неушкоджену плитку барона Бергенгейма. Жінка знайшла її у селі Високе Нікопольського району, на місці колишнього панського маєтку.
Що відомо
- Едуард Бергенгейм - харківський промисловець. У 1876 році почав будівництво в Харкові заводу з виробництва теракотових та інших глиняних виробів. Це підприємство було першим таким виробництвом на півдні Російської імперії.
- Вироби Бергенгейма, крім Харкова, були знамениті по всій імперії, вони застосовувалися при будівництві таких будинків як Лівадійський палац (Лівадія), "Будинок із химерами" (Київ), залізничні вокзали в Москві. Так само безліч особняків по всій території Російської імперії облицьовані плиткою зі штампами "барон Бергенгейм".
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