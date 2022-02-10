У Марганці під час краєзнавчої експедиції представники товариства “Марганець Туристичний” виявили фрагмент керамічної плитки, яку понад 100 років тому виготовляли у Харкові на заводі барона Бергенгейма. Про це в ефірі Українського радіо Дніпра повідомив керівник товариства та міського краєзнавчого музею Мар`ян Корбут.

За його словами, фрагмент знайшли в районі старої поліклініки.

"Ми помітили керамічний фрагмент просто на дорозі. Коли взяли його в руки, то побачили на ньому клеймо, але напис розпізнали не одразу. Тільки через місяць після досліджень стовідсотково можемо сказати, що це фрагмент плитки виробництва барона Бергенгейма з клеймом "ХАРЬКОВЪ", — каже Мар`ян Корбут.

Фото: Мар`ян Корбут Плитка барона Бергенгейма, яку передала музею Валентина Ульвак

Як повідомив харківський історик Андрій Парамонов, подібні знахідки не можна назвати дивом, адже виробництво барона Бергенгейма, а це і плитка, і цегла, і каналізаційні труби, поширювалося по всій Російській імперії, відповідно і на Катеринославщині.

“У Харкові і досі зберігся корпус заводу Бергенгейма. Також збереглися фрагменти пічок для виготовлення цегли. У деяких будинках міста можна побачити цілі поверхи, викладені такою плиткою”, - розповів історик.

У Харківському історичному музеї ім.Сумцова підлога вимощена плиткою виробництва Бергенгейма. Старша наукова співробітниця музею Юлія Стаднік каже: плитка дуже якісна та міцна, її не намагаються замінити, бо сама будівля музею є історичною пам`яткою.

На її думку, на Дніпропетровщині можна знайти багато таких фрагментів, як у Марганці. Просто клеймо Бергенгейма ставили не на кожній плитці чи цеглині, тому ідентифікувати такі знахідки важко.

За словами Мар`яна Корбута , після того, як знахідка стала експонатом Марганецького міського краєзнавчого музею, місцева мешканка Валентина Ульвак подарувала музею неушкоджену плитку барона Бергенгейма. Жінка знайшла її у селі Високе Нікопольського району, на місці колишнього панського маєтку.

Що відомо

Едуард Бергенгейм - харківський промисловець. У 1876 році почав будівництво в Харкові заводу з виробництва теракотових та інших глиняних виробів. Це підприємство було першим таким виробництвом на півдні Російської імперії.

Вироби Бергенгейма, крім Харкова, були знамениті по всій імперії, вони застосовувалися при будівництві таких будинків як Лівадійський палац (Лівадія), "Будинок із химерами" (Київ), залізничні вокзали в Москві. Так само безліч особняків по всій території Російської імперії облицьовані плиткою зі штампами "барон Бергенгейм".

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