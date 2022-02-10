У Національному парку "Сколівські Бескиди" на Львівщині встановлять вольєр для птахів, які потребують лікування. Такий майданчик планують звести у вересні у Приполонинному лісництві. Про це у коментарі Суспільному повідомив директор парку Василь Приндак.

Майданчик буде у діаметрі до 30 метрів. Його розмістять недалеко біля спортбази "Тисовець".

"Вольєр почнемо встановлювати в травні. Він буде зроблений з металічної сітки, стовпів, але буде включати штучний став, і трошки надземної частини. Оскільки будуть птахи, яким потрібна вода. Мета вольєру — не тримати тварин, а вилікувати їх, протримати впродовж певного періоду і відпустити у природу", — каже Василь Приндак.

Зараз у Національному парку виходжують двох лебедів. Раніше там лікували беркута, сов та лелеку.

"Дуже багато почали звертатися місцеві, що знаходять пораненого птаха і приносять до нас і ми маємо його взяти, вилікувати і відпустити в природу. На сьогодні маємо союзника "Українське товариство охорони птахів", які сказали, що підтримують нашу ініціативу. Також укладемо угоду з ветклінікою, яка проводитиме лікуванні, а працівники парку будуть доглядати за птахами", — каже Василь Приндак.

Гроші на лікування планують спершу брати з фонду парку.

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