"Біжить з нами на кожен виїзд". Історія собаки пожежників із Львівщини

У селищі Підкамінь, що на Львівщині, разом з рятувальниками чергує собака на ім’я Рудік. Собака живе на території 39-го державного пожежно-рятувального поста Золочівського району вже 6 років. За цей час він став ще одним членом команди рятувальників. Історію Рудіка Суспільному розповів начальник 39-го державного пожежно-рятувального поста смт Підкамінь Андрій Орловський.

Пес Рудік щодня зустрічає рятувальників, які приїжджають на чергування.

"Усіх зустрічає і проводжає. Хто ближче живе, того проводжає навіть до хати", — каже рятувальник Віталій Шутка.

Собака у цьому рятувальному пості з’явився 6 років тому.

"Попав він до нас худенький, ми його відкормили, надали йому ветеринарну допомогу. За це Рудік нам віддячив своєю дружбою, а також став надійним охоронцем нашого підрозділу", — каже начальник 39-го державного пожежно-рятувального поста смт Підкамінь Андрій Орловський.

Суспільне Львів Пес Рудік

Рудік добре вивчив роботу пожежно-рятувального поста. Коли рятувальники виїжджають на виклик, пес супроводжує їх до місця події.

"В нас виїзди на 33 села, які він знає так само добре як і ми. Куди би ми не їхали, він завжди знайде нас і підтримає. Він на кожен виїзд біжить з нами чи то 2 кілометри, чи то буде 15 кілометрів, він завжди за нами слідує", — каже Андрій Орловський.

Суспільне Львів Рятувальники та пес Рудік

Начальник відділення 39-го державного пожежно-рятувального поста смт Підкамінь Руслан Думанчук каже, пес неодноразово виручав рятувальників:

"Одного разу, коли ми загасили пожежу, була така дуже темна ніч і кущі дуже високі, що ми заблудились і не знали куди то вийти до свого автомобіля. Нараз з'являється наш друг Рудік і я запитав, де автомобіль наш знаходиться, і він обернувся і пішов, ми пішли за ним і так він нам допоміг на пожежі — завів нас до автомобіля".

Назад Рудік повертається з надзвичайниками вже у пожежній машині. Його вважають другом і членом команди. Також у Рудіка є колега — киця Дуся. Вона теж несе варту у рятувальному підрозділі і ловить мишей.

Суспільне Львів Кішка Дуся

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