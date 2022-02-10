10 лютого в Миколаєві представники руху SaveФОП організували автопробіг центральними вулицями міста. Підприємці виступають проти обов’язкового запровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО — ред.) для підприємців з 1 січня 2022 року.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла голова руху SaveФОП Миколаївської області Олена Кошелева.

Пробіг стартував о 13:00 поблизу авторинку. Маршрут пролягатиме через Херсонське шосе, проспектом Центральним до спортивної школи "Надія", після чого колона має розвернутися та поїхати Центральним проспектом до проспекту Миру, кінцевий пункт у маршруті — площа Перемоги.

Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Підприємці готуються до автопробігу

За словами Олени Кошелевої, цією акцією підприємці намагаються привернути увагу людей до проблем малого та середнього бізнесу. Також вона анонсувала проведення аналогічного флешмобу в Києві, проте вже за участі підприємців і з інших регіонів України.

"17 лютого планується загальноукраїнська акція. З усіх куточків України підприємці прямуватимуть до Києва, під стіни Верховної Ради, там відбудеться спільний автопробіг з вимогою до нашої влади прийняти законопроєкт, який розробив Сергій Доротич разом із підприємцями, — №5866 або №5866-1. Завдяки цим законам ми зможемо далі спокійно працювати та сплачувати податки. Від цього виграють всі: і держава, і підприємці, і споживачі", — сказала Олена Кошелева.

Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Колона учасників автопробігу

За підрахунками кореспондентів Суспільного, в акції взяли участь понад 30 автомобілів.

Що відомо

25 і 26 січня біля Верховної Ради відбувались акції протесту представників малого та середнього бізнесу з різних областей України, організовані рухом SaveФОП. Майже 400 підприємців з Миколаївщини долучились до мітингу. Серед основних вимог підприємців — відміна запровадження реєстраторів розрахункових операцій для усіх категорій малого й середнього бізнесу. Такі акції протесту з різною кількістю учасників відбуваються з 2020 року.

З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

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