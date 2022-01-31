Одеський спортсмен став переможцем чемпіонату України зі стрибків

20-річний житель Чорноморська Одеської області Владислав Шепелєв переміг на чемпіонаті України. Про це повідомили у пресслужбі Відділення НОК України в Одеській області.

Хлопець представив регіон на змаганнях, які відбулися 29-30 січня у Сумах. Владислав виконав потрійний стрибок з результатом 15 м 96 см. Цей показник став повторенням особистого рекорду хлопця.

За даними НОК, Владислав представляє Одеську обласну дитячо-юнацьку спортивну школу.

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