Препарат від коронавірусу "Молнупіравір": скільки курсів отримає Закарпаття

Понад три тисячі курсів "Молнупіравіру" — препарату від коронавірусу — отримає Закарпаття. Про це розповів Суспільному директор департаменту охорони здоров’я Анатолій Пшеничний.

"Наша область отримає 3 119 курсів "Молнупіравіру". Один курс — 40 капсул, тобто Закарпаття отримає 124 760 капсул препарату від коронавірусу", — повідомив Пшеничний.

Закарпаття серед п’ятірки областей, які отримають найбільшу кількість препарату для лікування коронавірусу, а саме 3 119 курсів, тобто 124 760 капсул.

"Ліки доставлять у медичні заклади області для амбулаторного лікування пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19. Першочергово "Молнупіравір" призначатимуть пацієнтам, котрі належать до груп ризику, у яких перебіг хвороби дуже стрімко може перейти із легкої форми до середньої чи важкої", — повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

Що відомо:

"Молнупіравір" — це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Так, він запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.

Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.

Міністерство охорони здоров'я розподілило у регіони 60 тисяч курсів препарату для лікування COVID-19 "Молнупіравір".

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