На українсько-польському кордоні прикордонники вилучили у чоловіка ретроавтівку. В документах на машину працівники виявили невідповідність. Про це повідомили на Facebook-сторінці Державної прикордонної служби України.

Цей інцидент трапився у пункті пропуску "Краківець" увечері, 9 лютого. Тоді прикордонники зупинили автомобіль"Москвич 401". За його кермом був 27-річний українець, який їхав до Польщі. Прикордонники разом з митниками перевірили ретроавтівку.

"Оглядовики виявили невідповідність VIN-коду на складових частинах авто з відомостями, які зазначені в реєстраційних документах", — йдеться у повідомленні.

Державна прикордонна служба України Ретроавтомобіль

Про цей факт прикордонники повідомили поліцейських. Автомобіль 1955 року вилучили та передали правоохоронцям.

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