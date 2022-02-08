Назвали переможців конкурсу "Учитель року-2022" в Тернопільській області. Цьогоріч їх визначали за чотирма категоріями: "Основи правознавства", "Інформатика", "Мистецтво", "Біологія". Про це повідомила Суспільному заступниця директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Ольга Когут.

За її словами, участь у відбірковому етапі конкурсу взяло 82 педагоги, у фінальному – 15. Перемогли: Михайло Музичка у номінації "Основи правознавства", Ірина Михайленко – "Інформатика", Володимир Лобацький у номінації "Мистецтво", Лідія Василащук – "Біологія".

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"Цьогоріч уперше в конкурсних випробуваннях ввели фрагмент дистанційного уроку "Заняття проводили в приміщенні Інституту післядипломної освіти. Вчителі інформатики демонстрували навіть дистанційний урок без інтернету", – каже Ольга Когут.

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"Непросто було на відстані проводити й уроки музики, адже тут задіяні такі складові як емоції дітей, їхня музична творчість. Які результати покажуть наші педагоги на Всеукраїнському рівні, буде відомо наприкінці квітня. Зокрема, торік, у всеукраїнському конкурсі "Вчитель року" ми отримали друге місце в номінації "Українська мова", і третє – в номінації "Трудове навчання", – розповіла Ольга Когут.

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