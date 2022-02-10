У Кривому Розі створюють плед розміром 15 квадратних метрів. Його в’яжуть 50 волонтерів в рамках благодійної акції "Плед тисячі сердець".
Плед створюють, аби привернути увагу до дітей, які народилися передчасно. В`яжуть спочатку окремі квадратики, які потім об`єднають в одне полотно.
Учасниця акції, вчителька математики Марія Ломачевська розповіла Суспільному, що один клаптик потребує близько семи метрів ниток та близько пів години роботи.
За словами співорганізаторки акції Інни, волонтери планують зв’язати 15 тисяч квадратів розміром 10 на 10 сантиметрів, а потім поєднати їх в один.
"Наша мета – 15 тисяч квадратиків. За підрахунками, в Україні щороку народжується 15 тисяч дітей передчасно. Кожен квадратик - це серце новонародженого малюка", - говорить жінка.
Співорганізаторка Альбіна Мироненко каже: участь в акції можуть взяти усі охочі, навіть якщо не вміють в’язати. Усі вироби відповідатимуть вимогам державних стандартів, які стосуються дитячих товарів.
"Ми радилися із медиками, робимо усе згідно з держстандартами", - говорить Альбіна Мироненко.
10 квітня учасники акції планують встановити національний рекорд - представити полотно розміром 15 квадратних метрів з окремих в’язаних клаптиків.
Після встановлення рекорду плед розберуть на 150 окремих пледів. Їх продадуть, а зібрані кошти підуть на придбання вагів для передчасно народжених дітей відділення Криворізького пологового будинку № 1 та ремонт медичного обладнання.
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