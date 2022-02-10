У Кривому Розі створюють плед розміром 15 квадратних метрів. Його в’яжуть 50 волонтерів в рамках благодійної акції "Плед тисячі сердець".

Плед створюють, аби привернути увагу до дітей, які народилися передчасно. В`яжуть спочатку окремі квадратики, які потім об`єднають в одне полотно.

Учасниця акції, вчителька математики Марія Ломачевська розповіла Суспільному, що один клаптик потребує близько семи метрів ниток та близько пів години роботи.

Суспільне Дніпро Волонтери планують зв`язати 15 тисяч окремих квадратів

За словами співорганізаторки акції Інни, волонтери планують зв’язати 15 тисяч квадратів розміром 10 на 10 сантиметрів, а потім поєднати їх в один.

"Наша мета – 15 тисяч квадратиків. За підрахунками, в Україні щороку народжується 15 тисяч дітей передчасно. Кожен квадратик - це серце новонародженого малюка", - говорить жінка.

Співорганізаторка Альбіна Мироненко каже: участь в акції можуть взяти усі охочі, навіть якщо не вміють в’язати. Усі вироби відповідатимуть вимогам державних стандартів, які стосуються дитячих товарів.

"Ми радилися із медиками, робимо усе згідно з держстандартами", - говорить Альбіна Мироненко.

Суспільне Дніпро На кожний клаптик витрачається пів години роботи та 7 метрів ниток

10 квітня учасники акції планують встановити національний рекорд - представити полотно розміром 15 квадратних метрів з окремих в’язаних клаптиків.

Після встановлення рекорду плед розберуть на 150 окремих пледів. Їх продадуть, а зібрані кошти підуть на придбання вагів для передчасно народжених дітей відділення Криворізького пологового будинку № 1 та ремонт медичного обладнання.

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