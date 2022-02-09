"Здоров'я у фарбах" у Хмельницькому: арт-терапія для дітей та батьків

Нові малюнки з’явилися на стінах Хмельницької міської дитячої поліклініки. Їх автори - студенти та волонтери, які підтримали проєкт "Здоров’я у фарбах" Хмельницького благодійного фонду "Хесед Бешт", розповіла менеджерка фонду Світлана Тукало. Процес творчості бачили кореспонденти Суспільного.

Олена Семенкова наносить пензликом перший мазок на стіні. Каже, що задумала намалювати дракончика: "Сонного, але веселого, як дітки приходять зранку".

Наталія та Олена – рідні сестри, в обох у них по двоє дітей. Кумедні малюнки на стінах поліклініки можуть зробити похід до лікаря веселішим, кажуть матусі-волонтерки проєкту "Здоров’я у фарбах".

"Щоб не було так страшно нашим діткам відвідувати поліклініку, щоб вони відволікалися від того, що їм потрібно лікаря відвідати, ми вирішили намалювати таких казкових героїв", - каже Наталія Казанцева-Примак.

Олена Семенкова каже: "Я - мама двох донечок чудових. Як були маленькі - сірі стіни, а зараз так дітки прийдуть, будуть розглядати, дійсно, трохи відволікатися і буде їм веселіше".

Ініціатором проєкту "Здоров’я у фарбах" виступив Хмельницький благодійний фонд "Хесед Бешт", розповідає менеджерка фонду Світлана Тукало, яка також долучилася до розпису стін медичного закладу. Додає: "Цей проект направлений на роботу з дітьми від 4 до 16 років, які знаходяться на стаціонарному лікуванні в медичних закладах. Він несе в собі дві функції. Перша – це створення малюнків у відділеннях лікарень, закладів для реабілітації дітей, дитячих садочків та шкіл інклюзивного навчання. Друга функція – арт-терапія для дітей, що допомагає покращити терапевтичний ефект лікування".

До реалізації проєкту долучилися студенти та волонтери. Ілля - студент 2 курсу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, майбутній культуролог. Хлопець каже, що вже не вперше бере участь у благодійних акціях, спрямованих на підтримку дітей: "Дитина відчуває себе, як в казці, тому що на стінах вона бачить персонажів мультфільмів, персонажів казок і тоді дітям легше переносити те саме лікування Дітям і морально, і фізично стає легше. Ми принесли посмішку, ми принесли радість тим дітям і тим людям, які приходять до лікарні".

Владику – 8 років. Він з мамою прийшов до офтальмолога. Поки очікували своєї черги, роздивлялися малюнки на стінах. Хлопчик каже, що особливо йому сподобалось сонечко, яке посміхається і підморгує. "А ще - дівчинка і хлопчик, вони квіточку-любов дарують. Сонечко подобається, радісно, весело", - каже Владик.

Кумедні мавпенята, квіточки, хмаринки, слоненята і дракоші - усі вони зі стін закладу “заграють” з маленькими пацієнтами. Ефект заспокоєння дійсно спрацьовує, каже дитячий лікар, завідувач поліклініки Ігор Бойко. Та додає: "Наш колектив і усі ми, насправді, дуже тішимось, що є люди, є добрі душі і серця, які мають таку ініціативу і за власним бажанням роблять нам гарний настрій, роблять прекрасний інтер’єр, роблять чудові малюнки. І роблять вони для того, щоби наші маленькі пацієнти почували себе затишніше, почували себе комфортніше".

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