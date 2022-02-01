Китайський Новий Рік-2022: які традиції та заборони

1 лютого розпочався новий рік Тигра за місячним календарем. Це — міжнародне свято, що відзначається в багатьох азійських країнах. У Китаї це свято відзначають, як Новий Рік, у В'єтнамі його називають Тат Нгуєн Джан, а у Південній Кореї — Соллал. Загалом у святкових заходах візьмуть участь понад 1,5 мільярда людей по всьому світу. Суспільне відповідає на головні питання щодо свята.

За традицією, Китай гуляє Новий рік більш як два тижні. Цьогоріч святкування почалися 31 січня (переддень Нового року) і триватимуть до 16 лютого — Свята ліхтарів. Офіційні вихідні тривають тиждень — з 31 січня по 6 лютого.

Фото: Associated Press Люди купують прикраси для Місячного Нового року на ринку в Гонконзі, 31 січня 2022 рік

Китайці з усього світу прагнуть потрапити додому до 30 січня, адже Новий рік заведено зустрічати з сім'єю.

Фото: Associated Press Пасажири шикуються в чергу на посадку в літаки напередодні свята Місячного Нового року

Фото: Associated Press Родина з провінції Шаньдун готує страви на Новий рік

У попередній рік Бика (2021-й) світ винайшов вакцину від коронавірусу і багато хто сподівається, що Місячний Новий Рік принесе зцілення і радість разом з роком Тигра.

Фото: Associated Press Танцюристи моляться під час виступу, щоб Місячний Новий рік завершив перебіг пандемії та наблизив життя до нормального, без карантинних обмежень та хвороб

Коли починається Місячний Новий Рік?

На відміну від Григоріанського календаря, в якому 1 січня вважається початком нового року, Місячний Новий рік не завжди починається в один і той же день. Причина полягає в тому, що календар заснований на 12 фазах Місяця. Кожна фаза триває близько 29 днів, повний календар — близько 354 днів.

Фото: Associated Press Люди роблять покупки на традиційному новорічному базарі "Тет" у старому кварталі Ханоя, В'єтнам

Що означає Місячний Новий Рік?

Так само як люди щорічно святкують 31 грудня і 1 січня, Місячний Новий Рік дозволяє залишити минуле позаду і з нетерпінням чекати нового старту. Цей Місячний Новий рік стартував 1 лютого. Новий Рік у 2023 році розпочнеться 22 січня.

Фото: Associated Press Люди купують квіти на ринку, щоб відсвяткувати Місячний Новий рік у Гонконгу

Як довго триває Місячний Новий Рік?

Місячний Новий рік — це не святкування однієї ночі або дня, він триває кілька днів в залежності від традицій тої чи іншої країни. Наприклад, у Китаї святкування триває 15 днів, а в останній день проводиться Фестиваль весняних ліхтарів або Свято ліхтарів. Тат Нгуєн Джан у В'єтнамі триває тиждень, а Соллал у Південній Кореї відзначають три дні.

Фото: Associated Press Віряни моляться під час святкування місячного Нового року в храмі Хок Лай Кіонг в Бекасі, Індонезія, 1 лютого 2022 року

Що символізує Рік Тигра?

Кожен місячний рік входить до циклу з 12 зодіакальних тварин. Цей рік — Рік тигра, перший з 2010 року. Ця тварина зазвичай асоціюється з хоробрістю, мужністю і силою.

Фото: Associated Press Гонконг, Китай, 30 січня 2022 року

Як святкують Місячний Новий Рік?

Це буде вже другий Місячний Новий рік, який людство святкує під час пандемії.

Фото: Associated Press Гігантські ляльки зображують богів удачі й процвітання, напередодні святкування Місячного Нового року в Пекіні

Традиційно серед товарів, які пропонують для Місячного Нового року, можна побачити багато червоного кольору. У китайській традиції червоний вважається приносить успіх і відганяє злих духів. Дітям з Китаю сім'я традиційно дарує червоні конверти з грошима.

Фото: Associated Press Дитина позує для фото з фігурками кішок, одягнених в новорічні капелюхи, Пекін, Китай, 1 лютого 2022 року

Під час святкування заведено дарувати подарунки, віддавати борги і сподіватися на гарну вдачу. Крім прибирання будинку, за традицією його треба прикрасити червоними прапорами, творами мистецтв, квітами і влаштувати новорічний стіл.

Фото: Associated Press Жінка вибирає ліхтарі на новорічному базарі

На Місячний Новий рік готують страви, яки символізують багатство чи довголіття. Зокрема, на святковому столі завжди є страви з в'яленого м'яса, солоної риби та інших пресервів.

Фото: Associated Press Ресторан у Гонконзі готує страви на винос через карантинні обмеження

Стародавні китайці у перший день Нового року записували та аналізували погоду, зірки та місяць, щоб передбачати долю року. Ця практика відома як "чжан суі". Окрім цього у перший день року не радять мити голову. Китайський ієрогліф, що означає "волосся" – це той же перший символ в слові "процвітання". Це означає, що миття або відрізання волосся вважається змиванням вашого стану і різко знижує шанси на процвітання в майбутньому році. Також не радять підмітати підлогу чи прибирати у квартирі, вважається, що це може "вимести" удачу.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу