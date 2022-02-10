Сполучені Штати подолали пік захворюваності на коронавірусну хворобу і протягом найближчих місяців можуть скасувати всі обмеження у зв’язку з COVID-19. Про це в інтерв’ю Financial Times заявив головний медичний радник президента США Ентоні Фаучі.

"У міру того, як ми будемо виходити з пікової фази пандемії COVID-19 — а це однозначно відбувається, — ці рішення (про скасування обмежень — ред.) ухвалюватимуть місцеві, а не центральні органи влади", — вважає він.

Фаучі погодився, що COVID-обмеження у США можуть бути скасовані вже у 2022 році — зокрема і обов’язкове носіння масок у громадських місцях. Він, однак, зауважив, що в разі локальних спалахів коронавірусу обмеження можуть тимчасово повернути.

"Нам ніяк не вдасться викорінити цей вірус. Але, я сподіваюсь, уже близький той час, коли в нас буде достатньо вакцинованих людей і достатньо людей із захистом від коронавірусу, щоб COVID-обмеження вже будуть у минулому", — сказав епідеміолог.

Сполучені Штати є найбільш постраждалою від епідемії COVID-19 країною. На 329 мільйонів населення там усього виявили 77,2 мільйона хворих на коронавірусну хворобу, з яких 911 тисяч померли. У Штатах дозволена вакцинація людей від 5 років; повністю щепилися понад 64% американців.

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