Харків'янина підозрюють в 11 псевдомінуваннях

62-річному жителю Харкова оголосили про підозру у неправдивих замінуваннях.
За даними поліції, чоловік протягом восьми місяців 11 разів повідомив про підготовку до вибухів у Харкові.
Під час обшуків у чоловіка знайшли телефон, з якого, за версією слідства, той дзвонив на лінію "102" у червні-грудні 2021 року з повідомленнями про мінування. Чим затриманий мотивував свої дії, у поліції не уточнюють.
За ч. 1 та ч.2 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) чоловікові загрожує до шести років ув'язнення.
Що відомо
- 2 лютого у Харкові затримали 39-річного чоловіка, який, за даними СБУ, у грудні зробив 14 анонімних неправдивих повідомлень про мінування електронною поштою.
- За даними ДСНС, загалом від початку 2022 року в Україні було зафіксували понад 300 неправдивих повідомлень про замінування.
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