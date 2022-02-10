Харків'янина підозрюють в 11 псевдомінуваннях

62-річному жителю Харкова оголосили про підозру у неправдивих замінуваннях.

За даними поліції, чоловік протягом восьми місяців 11 разів повідомив про підготовку до вибухів у Харкові.

Під час обшуків у чоловіка знайшли телефон, з якого, за версією слідства, той дзвонив на лінію "102" у червні-грудні 2021 року з повідомленнями про мінування. Чим затриманий мотивував свої дії, у поліції не уточнюють.

За ч. 1 та ч.2 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) чоловікові загрожує до шести років ув'язнення.

Що відомо