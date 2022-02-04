39-річного жителя Харкова затримали за підозрою у масових псевдомінуваннях транспортних об'єктів, державних установ та торговельних центрів. За даними Служби безпеки України, у грудні чоловік зробив 14 анонімних неправдивих повідомлень електронною поштою.

Після чергового псевдомінування оперативники прийшли до чоловіка додому — разом з поліцейськими прибули спецпризначенці СБУ.

"Псевдомінером виявився спеціаліст в ІТ-сфері, який при відправці анонімних електронних листів використовував спеціальні комп’ютерні програми для приховування свого місцезнаходження", — повідомляє Управління СБУ у Харківській області.

Як уточнила речниця УСБУ Харківщини Лілія Домашенко, затримання відбувалося 2 лютого. Своїм мотивом чоловік назвав особисту неприязнь до української влади, правоохоронних та судових органів, кажуть в СБУ: "Перевіряється можлива причетність зловмисника до співробітництва з іноземними спецслужбами".

За даними слідства, серед "замінованих" чоловіком об'єктів були Харківська облдержадміністрація, апеляційний суд, аеропорт, вокзали, а також торговельно-розважальні центри Харкова.

Затриманому готують підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно). Якщо його провину доведуть, йому може загрожувати до восьми років ув'язнення. Він також повинен буде компенсувати збитки установам, робота яких була порушена через пошуки вибухівки.

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