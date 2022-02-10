У Дніпрі під час пожежі загинула жінка

У Дніпрі сталася пожежа у квартирі багатоповерхового будинку, під час якої загинула жінка. Про це йдеться на офіційному сайті ДСНС області.

Подія сталася 10 лютого близько 00.31 на житловому масиві "Тополь-3".

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло всередині двокімнатної квартири на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Вогонь охопив спальну кімнату та почав розповсюджуватись по всій площі оселі.

Полум’я знищило речі домашнього вжитку, меблі та внутрішнє облицювання стін. Загальна площа займання склала 30 кв.м.

Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло жінки. Дані загиблої встановлюються.

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