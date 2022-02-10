За добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 629 осіб

1 629 щеплень від COVID-19 зробили на Тернопільщині за добу. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за добу щепили 564 людини, другою дозою – 685, бустерною дозою вакцинували 380 осіб. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 741 458 осіб.

По Україні 70 678 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 367 людей, другу дозу – 29 487 людей, додаткову дозу отримали 596 людей, бустерну дозу – 19 228 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 520 587 людей, з них отримали першу дозу – 15 520 585 людей, отримали дві дози – 14 869 937 людей, отримали додаткову дозу – 22 159 людей, бустерну дозу – 512 531 людина. Загалом провели 30 925 212 щеплень.

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