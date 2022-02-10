У голови МЗС Словаччини, який зустрічався із Зеленським, виявили COVID-19

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок, який разом зі своїми чеським та австрійським колегами днями відвідував Україну та зустрічався із президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, захворів на COVID-19.

Як повідомив міністр на своїй сторінці у Facebook, діагноз підтвердився наступного дня після зустрічі з українським президентом.

"Сьогодні дуже позитивні новини. Спочатку Петра Влхова, потім голосування в парламенті та третя, на жаль, результат тесту на COVID — позитивний. Я міг би обійтись і без цього "позитивного" повідомлення", — написав він.

Міністри закордонних справ Словаччини, Австрії та Чехії Іван Корчок, Александер Шалленберг та Яна Ліпавський прибули до України 7 лютого. Під час візиту дипломати відвідали КПВВ "Станиця Луганська" та зустрілися із президентом Володимиром Зеленським.

Окрім того, в межах візиту прем’єр-міністр Денис Шмигаль та Іван Корчок підписали спільну Декларацію про європейську перспективу України.

Читайте також

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу