У голови МЗС Словаччини, який зустрічався із Зеленським, виявили COVID-19

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок, який разом зі своїми чеським та австрійським колегами днями відвідував Україну та зустрічався із президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, захворів на COVID-19.
Як повідомив міністр на своїй сторінці у Facebook, діагноз підтвердився наступного дня після зустрічі з українським президентом.
"Сьогодні дуже позитивні новини. Спочатку Петра ВлховаСловацька спортсменка, яка виборола "золото" у гірськолижному слаломі на Олімпіаді-2022 у Пекіні, потім голосування в парламенті та третя, на жаль, результат тесту на COVID — позитивний. Я міг би обійтись і без цього "позитивного" повідомлення", — написав він.
Міністри закордонних справ Словаччини, Австрії та Чехії Іван Корчок, Александер Шалленберг та Яна Ліпавський прибули до України 7 лютого. Під час візиту дипломати відвідали КПВВ "Станиця Луганська" та зустрілися із президентом Володимиром Зеленським.
Окрім того, в межах візиту прем’єр-міністр Денис Шмигаль та Іван Корчок підписали спільну Декларацію про європейську перспективу України.
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