На Закарпатті за добу виявили понад 900 випадків COVID-19

928 нових випадків COVID-19 виявили на Закарпатті 9 лютого. Такі дані повідомили на сайті Закарпатської ОДА. За добу 280 пацієнтів одужали, семеро людей з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 106 320 випадків COVID-19. 88 109 пацієнтів подолали хворобу, 2 616 — померли.

"Відсоток завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрілим/підтвердженим випадком COVID-19, – 49%", — йдеться у повідомленні.

Усього за час пандемії в Україні виявили 4 421 741 випадок COVID-19, 3 729 976 людей одужали, 102 167 — померли.

Що відомо:

За добу в Україні виявили 41 694 нових випадків COVID-19;

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Закарпаття та ще три області мають високий ризик потрапити до "червоної" зони.

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