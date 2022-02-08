На Волині за добу підтвердили 1 120 випадків COVID-19 і дев'ять смертей

За добу на Волині підтвердили 1 120 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували дев'ять смертей від ускладнень. Про ситуацію із захворюваністю станом на 9 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Одужали 452 людини. Вісім летальних випадків зафіксували в Луцькому районі (Луцька ТГ – 6 випадків, Торчинська ТГ – 1 випадок, Цуманська ТГ – 1) один – в Ковельській громаді.
За добу методом ПЛР протестували 2 770 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 213
- Боратинська ТГ – 7
- Берестечківська ТГ — 12
- Городищенська ТГ – 1
- Горохівська ТГ – 23
- Доросинівська ТГ — 13
- Ківерцівська ТГ – 44
- Колківська – 12
- Копачівська ТГ — 5
- Мар’янівська ТГ – 10
- Олицька ТГ — 7
- Підгайцівська ТГ – 32
- Рожищенська ТГ – 43
- Торчинська ТГ -2
- Цуманська ТГ – 14
- Володимир-Волинська ТГ – 84
- Затурцівська ТГ – 18
- Зимнівська ТГ — 19
- Іваничівська ТГ – 20
- Литовезька ТГ — 7
- Локачинська ТГ — 31
- Нововолинська ТГ – 49
- Оваднівська ТГ — 2
- Павлівська ТГ – 8
- Устилузька ТГ — 4
- Камінь- Каширська ТГ – 60
- Любешівська ТГ – 23
- Маневицька ТГ – 54
- Прилісненська ТГ — 7
- Сошичненська ТГ — 3
- Голобська ТГ – 20
- Велицька ТГ — 1
- Вишнівська ТГ – 3
- Дубечненська ТГ – 5
- Дубівська ТГ – 37
- Заболотівська ТГ — 3
- Забродівськ а ТГ — 4
- Ковельська ТГ – 86
- Колодяжненська ТГ — 7
- Луківська ТГ -6
- Люблинецька ТГ – 10
- Любомльська ТГ – 9
- Поворська ТГ — 10
- Ратнівська ТГ – 13
- Рівненська ТГ – 1
- Самарівська ТГ – 2
- Сереховичівська ТГ – 6
- Смідинська ТГ — 1
- Старовижівська ТГ – 16
- Турійська ТГ – 29
- Шацька ТГ — 24
За весь час пандемії в області захворіли 119 336 волинян. 103 992 людини одужали від COVID-19. 2 300 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 138 недужих на коронавірус волинян та десять летальних випадків.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
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