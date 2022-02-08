На Волині за добу підтвердили 1 120 випадків COVID-19 і дев'ять смертей

За добу на Волині підтвердили 1 120 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували дев'ять смертей від ускладнень. Про ситуацію із захворюваністю станом на 9 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Одужали 452 людини. Вісім летальних випадків зафіксували в Луцькому районі (Луцька ТГ – 6 випадків, Торчинська ТГ – 1 випадок, Цуманська ТГ – 1) один – в Ковельській громаді.

За добу методом ПЛР протестували 2 770 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 213

Боратинська ТГ – 7

Берестечківська ТГ — 12

Городищенська ТГ – 1

Горохівська ТГ – 23

Доросинівська ТГ — 13

Ківерцівська ТГ – 44

Колківська – 12

Копачівська ТГ — 5

Мар’янівська ТГ – 10

Олицька ТГ — 7

Підгайцівська ТГ – 32

Рожищенська ТГ – 43

Торчинська ТГ -2

Цуманська ТГ – 14

Володимир-Волинська ТГ – 84

Затурцівська ТГ – 18

Зимнівська ТГ — 19

Іваничівська ТГ – 20

Литовезька ТГ — 7

Локачинська ТГ — 31

Нововолинська ТГ – 49

Оваднівська ТГ — 2

Павлівська ТГ – 8

Устилузька ТГ — 4

Камінь- Каширська ТГ – 60

Любешівська ТГ – 23

Маневицька ТГ – 54

Прилісненська ТГ — 7

Сошичненська ТГ — 3

Голобська ТГ – 20

Велицька ТГ — 1

Вишнівська ТГ – 3

Дубечненська ТГ – 5

Дубівська ТГ – 37

Заболотівська ТГ — 3

Забродівськ а ТГ — 4

Ковельська ТГ – 86

Колодяжненська ТГ — 7

Луківська ТГ -6

Люблинецька ТГ – 10

Любомльська ТГ – 9

Поворська ТГ — 10

Ратнівська ТГ – 13

Рівненська ТГ – 1

Самарівська ТГ – 2

Сереховичівська ТГ – 6

Смідинська ТГ — 1

Старовижівська ТГ – 16

Турійська ТГ – 29

Шацька ТГ — 24

За весь час пандемії в області захворіли 119 336 волинян. 103 992 людини одужали від COVID-19. 2 300 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 138 недужих на коронавірус волинян та десять летальних випадків.

Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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