logo logo
На Волині за добу підтвердили 1 120 випадків COVID-19 і дев'ять смертей
КОРОНАВІРУСРегіони

На Волині за добу підтвердили 1 120 випадків COVID-19 і дев'ять смертей

Лариса Літвицька
·
На Волині за добу підтвердили 1 120 випадків COVID-19 і дев'ять смертей ФОТО: УНІАН

За добу на Волині підтвердили 1 120 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували дев'ять смертей від ускладнень. Про ситуацію із захворюваністю станом на 9 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Одужали 452 людини. Вісім летальних випадків зафіксували в Луцькому районі (Луцька ТГ – 6 випадків, Торчинська ТГ – 1 випадок, Цуманська ТГ – 1) один – в Ковельській громаді.

За добу методом ПЛР протестували 2 770 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 213
  • Боратинська ТГ – 7
  • Берестечківська ТГ — 12
  • Городищенська ТГ – 1
  • Горохівська ТГ – 23
  • Доросинівська ТГ — 13
  • Ківерцівська ТГ – 44
  • Колківська – 12
  • Копачівська ТГ — 5
  • Мар’янівська ТГ – 10
  • Олицька ТГ — 7
  • Підгайцівська ТГ – 32
  • Рожищенська ТГ – 43
  • Торчинська ТГ -2
  • Цуманська ТГ – 14
  • Володимир-Волинська ТГ – 84
  • Затурцівська ТГ – 18
  • Зимнівська ТГ — 19
  • Іваничівська ТГ – 20
  • Литовезька ТГ — 7
  • Локачинська ТГ — 31
  • Нововолинська ТГ – 49
  • Оваднівська ТГ — 2
  • Павлівська ТГ – 8
  • Устилузька ТГ — 4
  • Камінь- Каширська ТГ – 60
  • Любешівська ТГ – 23
  • Маневицька ТГ – 54
  • Прилісненська ТГ — 7
  • Сошичненська ТГ — 3
  • Голобська ТГ – 20
  • Велицька ТГ — 1
  • Вишнівська ТГ – 3
  • Дубечненська ТГ – 5
  • Дубівська  ТГ – 37
  • Заболотівська ТГ — 3
  • Забродівськ а ТГ — 4
  • Ковельська ТГ – 86
  • Колодяжненська ТГ — 7
  • Луківська ТГ -6
  • Люблинецька ТГ – 10
  • Любомльська ТГ – 9
  • Поворська ТГ — 10
  • Ратнівська ТГ – 13
  • Рівненська ТГ – 1
  • Самарівська ТГ – 2
  • Сереховичівська ТГ – 6
  • Смідинська ТГ — 1
  • Старовижівська ТГ – 16
  • Турійська ТГ – 29
  • Шацька ТГ — 24

За весь час пандемії в області захворіли 119 336 волинян. 103 992 людини одужали від COVID-19. 2 300 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 138 недужих на коронавірус волинян та десять летальних випадків.
  • Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди