На Полтавщині судитимуть чоловіка, який, ймовірно, вбив людину

Жителя міста Заводське, що на Полтавщині, якого підозрюють в убивстві людини, судитимуть. Про це 9 лютого Суспільному повідомила речниця Миргородського райвідділу поліції Лариса Петренко.
За її словами, 45-річний житель міста Заводське 8 лютого із мисливської рушниці вистрелив у 29-річну жінку. Про скоєне він самостійно повідомив до поліції.
"Чоловік пояснив, що був у стані алкогольного сп'яніння. У нього взята кров для проведення експертизи. Це серйозний злочин, особливо тяжкий і для цього беруться більш детальні дослідження. Родинних стосунків у них не було, але жінка була його знайома", – додає Лариса Петренко.
Чоловіка того ж дня затримали і повідомили йому про підозру.
Поліція цю справу розслідує за частиною першою статті "Умисне вбивство". За це передбачено позбавлення волі це кримінальне покарання, що являє собою примусову ізоляцію злочинця від суспільства та тримання його в спеціалізованій установі з певним режимом відбування. на строк від семи до 15 років.