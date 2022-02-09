На Полтавщині судитимуть чоловіка, який, ймовірно, вбив людину

Жителя міста Заводське, що на Полтавщині, якого підозрюють в убивстві людини, судитимуть. Про це 9 лютого Суспільному повідомила речниця Миргородського райвідділу поліції Лариса Петренко.

За її словами, 45-річний житель міста Заводське 8 лютого із мисливської рушниці вистрелив у 29-річну жінку. Про скоєне він самостійно повідомив до поліції.

"Чоловік пояснив, що був у стані алкогольного сп'яніння. У нього взята кров для проведення експертизи. Це серйозний злочин, особливо тяжкий і для цього беруться більш детальні дослідження. Родинних стосунків у них не було, але жінка була його знайома", – додає Лариса Петренко.

Чоловіка того ж дня затримали і повідомили йому про підозру.

Поліція цю справу розслідує за частиною першою статті "Умисне вбивство". За це передбачено позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

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