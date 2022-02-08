На Полтавщині збільшилася захворюваність на COVID-19 серед дітей

На Полтавщині за місяць у 16 разів збільшилася захворюваність на коронавірус серед дітей. Протягом минулого тижня в області COVID-19 виявили у понад семи сотень неповнолітніх, а на початку року за тиждень таких було 45, розповів Суспільному епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.

39-річний Сергій Швець із 11-місячним сином Марком четвертий день перебуває у дитячій лікарні Полтави. У його дитини виявили коронавірус.

"У моєї дитини була дуже висока температура – 38,9. Кашлю не було, більше ніяких симптомів не було, і ми з дружиною вирішили викликати "швидку". Ми намагалися одні ліки прийняли, трішки зменшилася, потім почалася знову підвищуватися, це почалося з п’ятниці з 20:00", – говорить батько дитини, яка захворіла на COVID-19 Сергій Швець.

фото: надане Оленою Ананевич Коридор у дитячій лікарні

У цьому медзакладі на стаціонарному лікуванні нині перебувають 20 дітей. Це у два рази більше, ніж минулого тижня та на початку року, говорить завідувачка відділення педіатрії установи Олена Ананевич.

"У нас зараз перебуває багато дітей раннього віку. І особливо дітей першого року життя, чого ми не бачили протягом 2021-го року в такій кількості. Практично, вони займають у нас зараз із госпіталізованих 70%", – каже завідувачка відділення педіатрії дитячої лікарні Полтави Олена Ананевич.

фото: Суспільне Полтава Дитяча лікарня Полтави

Усього в області вісім закладів, де лікують хворих на COVID-19 дітей, розповіла завідувачка дитячим відділенням обласної інфекційної лікарні Наталія Сосновська. За її словами, нині у них лікують понад півтори тисячі неповнолітніх.

"Найчастіше діти звертаються із симптомами підвищення температури до 38-39 градусів, біль та першіння в горлі, може бути нежить, кашель і симптоми загальної інтоксикації. Загальна слабкість, в’ялість, відсутність апетиту, нездужання", – розповідає завідувачка дитячим відділенням обласної інфекційної лікарні Наталія Сосновська.

Суспільне Полтава Полтавська обласна інфекційна лікарня

Від початку року в області захворюваність на коронавірус серед дітей збільшилася у 16 разів. За минулий тиждень COVID-19 виявили у 737 неповнолітніх, а на початку січня за тиждень було 45.

"У нас найбільш ураженою віковою групою була і залишається – це люди старшого віку 60 років, однак, найвищий темп захворюваності серед дітей, тобто найвище зростає захворюваність серед дитячого населення. На початку пандемії в нас діти складали 2-3 % від усієї захворюваності, і зараз кількість дітей, на сьогодні збільшилася до 11 %", –повідомляє епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.

За словами Андрія Байбарзи, збільшення кількості виявлених випадків серед дітей спричинене штамом коронавірусу «Омікрон».