Хмельниччина - в п’ятірці лідерів з вакцинації від поліомієліту. Про це розповів директор обласного департаменту охорони здоров’я Олександр Завроцький. За його словами, з початку лютого в області проводять кампанію з вакцинації дітей, котрі з якихось причин пропустили планове щеплення. Якого віку діти потребують вакцинації та яка процедура щеплення від такої хвороби, як поліомієліт, розповість Суспільне.

Мілані - один рік і чотири місяці. Дівчинку привела на вакцинацію мати Наталя Мудра. Жінка каже, що донці роблять щеплення другою дозою вакцини від поліомієліту. Вакцинацію не зробили вчасно, каже Наталя, бо дівчинка мала проблеми зі здоров’ям: "Це не планово, ми трішки пропустили, в нас були проблеми з сердечком: не закривалось віконечко. І тому ми трішки пропустили, але зараз ми наздоганяємо".

Наталя Мудра – мати трьох дітей. Каже, усім робила щеплення за календарем. Донці Мілані спеціально замовляла комплексну вакцину від дифтерії, правця, поліомієліту: "Ми замовляли в аптеці. Привозиться з аптеки одразу під час щеплення, бо зберігається тільки в холодильнику. Перевозиться в сумці-холодильнику".

Дітей від полієміліту вакцинують у межах всеукраїнської кампанії з імунізації від цієї хвороби, каже директорка центру первинної медико-санітарної допомоги № 2 у місті Хмельницькому Світлана Оленкевич. За її словами, проводять кампанію через спалах хвороби в Україні: "Поліомієліт – це вірусна хвороба, що викликається поліовірусом, заразитися можна через брудні руки, їжу, забруднену воду. Вражає нервову систему і, як ускладнення, можуть виникати паралічі. Найбільш вразливі – діти від шести місяців до шести років".

Вакцинують дітей безкоштовною вакциною французького виробництва, каже Світлана Оленкевич. За її словами, препарату є достатньо. Його зберігають у холодильнику. Один флакон містить десять доз: "У нас в холодильнику зберігаються різні види вакцин при температурі +2 +8 градусів за Цельсієм. Першу і другу дозу отримують у віці 2 – 4 місяці. Якщо ви з якоїсь причини пропустили терміни, це не страшно, можна в будь-який момент отримати щеплення. Це інактивована ін’єкційна вакцина".

Світлана Оленкевич розповідає: перед вакцинацією медсестра перевіряє запис педіатра у медичній карті про стан здоров’я дитини. "Постійних протипоказів проти вакцинації не існує. Є тимчасові протипокази: якщо, наприклад, дитина хвора і у неї якесь гостре захворювання, ГРВІ, то лікар вирішує, на скільки можна відтермінувати щеплення", - каже лікарка.

Вакцина, яка є в області - не комплексна. Вона забезпечує захист від однієї хвороби – поліомієліту, розповідає директор департаменту охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації Олександр Завроцький. За його словами, препарату є в достатній кількості: "Хмельниччина входить в п’ятірку областей, яка активно стартувала по вакцинації, в нас 11 % діточок, які підлягають вакцинації, вже вакциновані".

Як розповів Олександр Завроцький, дітей, які не отримали вчасно щеплення від поліомієліту, в області – 4000. "Першу дозу не отримали 2600, а другу дозу не отримали, відповідно, 1400. Зараз основний напрямок – це вакцинація дітей, які не отримали вакцинацію в 2 і 4 місяці".

Надалі вакцинація дітей від поліомієліту буде продовжуватися, розповідає Світлана Оленкевич. Каже, в березні планують охопити тих, хто не отримав третю дозу.

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