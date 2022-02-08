Як можуть витратити тисячу гривень за вакцинацію підлітки у Хмельницькому

Книги, відвідування кінотеатру та канцтовари. Це не повний перелік того, на що можуть витратити свою тисячу гривень підлітки, яким відучора почали нараховувати гроші за проходження повного курсу імунізації від COVID-19, розповідає Суспільному головна спеціалістка обласного відділу цифрової трансформації та культури Вікторія Остапюк. Де та як можна ще витратити свою ковідну тисячу дитині та що робити тим, хто гроші ще не отримав, у матеріалі Суспільного.

Дарину ми зустріли в одному із Хмельницьких магазинів канцелярії. Дівчина розповіла, що кошти за вакцинацію ще не отримала, але вже прийшла обрати товари, які планує придбати за ковідну тисячу для підлітків: "На ковідну тисячу я планую придбати собі зошити, ручки, так як вони завжди необхідні в навчанні. Також хотіла декілька блокнотів для особистого запису. І оскільки я цього року складаю ЗНО, то хочу придбати ще декілька книг, які допоможуть мені у підготовці".

Керуюча магазину канцтоварів Ольга Вовк показує товари, які можна придбати за кошти з єПідтримки, і мають відповідні стікери: "Це шкільне приладдя, ручки, лінійки, багато є в асортименті книг, зошити можна придбати. Все, що потрібно дітям до школи, можна придбати, крім офісного товару".

За словами Ольги Вовк, 80% відвідувачів магазину цікавляться, чи можна використати ковідні кошти та як це зробити: "Приходили покупці і до того, поки не вступило це в дію. Люди приходили і запитували, що можна купляти, що не можна. І коли це вступило в дію, вже сьогодні були покупці і ми вже відпускали. Мама з дитиною запитували, що можна на цю тисячу придбати, на що їм спочатку увагу звертати, то ми їх підвели і вони на 988 гривень скупились".

Витратити кошти можна і у навчальних закладах: оплатити за навчання або ж за кімнату в гуртожитку. В коледжі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії навчаються студенти від 15 років, а відтак вони зможуть тут розрахуватись ковідними коштами, каже ректорка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інна Шоробура. Додає: "Якщо говорити про гуртожиток, то ціна гуртожитку - це 40% тієї стипендії, яка отримується нашими студентами. Раніше стипендія була 1000-1500 і оплата для молодшого спеціаліста була 392 гривні. Зараз стипендія підвищилась з першого січня, і ми зробимо розрахунок і трішки буде більша оплата. Ми можемо отримати оплату і за місяць, і за два, і за пів року і за рік. В нас безготівкове отримання плати за гуртожиток, тобто, якщо ти отримуєш цю тисячу, ти ідеш в банк, і вже через банк, безпосередньо, на рахунок академії платиш, тобто, до нас особисто підходити не потрібно".

Вакцинуватись дозволено дітям з 12 до 17 років, проте, виплати можуть отримати лише діти з 14 років, які мають ID-картку або ж закордонний паспорт та встановлений додаток "Дія" на смартфон, говорить головна спеціалістка обласного відділу цифрової трансформації Вікторія Остапюк. Додає: "Тобто, як і дорослі, вони можуть зайти, згенерувати сертифікат "Дія", отримати картку у будь якому банку та надіслати заявку на отримання 1000 гривень. Деякі банки нараховують одразу, деякі можуть нарахувати через день-два, залежно від кількості клієнтів".

За словами Вікторії Остапюк, окрім основного переліку закладів, де дозволено дорослим використовувати кошти за вакцинацію, додатково підлітки можуть використати тисячу гривень на навчальні курси та канцелярію. Використати треба, як і дорослим, через 4 місяці, з дати нарахування коштів на картку. У разі не використання кошти повертаються до держбюджету.

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