На Львівщині затримують виплату лікарняних. У чому причина

Від початку цього року на Львівщині обласне управління фонду соціального страхування виплатило лікарняних та допомог на суму понад 140 мільйонів гривень. Втім, мешканці області скаржаться, що виплати надходять невчасно. Про те, що робити у випадку затримки, Суспільному розповіла адвокатка Лілія Баюш.

Грошей не виплачують вже третій місяць

Галина Лигор – вчителька у школі Яворівського району. У вересні жінка повернулася на роботу після декрету. Через те, що дитина хворіла – Галина двічі брала лікарняний. Після першого – гроші їй виплатили не одразу. Після другого – грошей не виплачують третій місяць.

"Дзвоню до Пенсійного фонду на гарячу лінію – прошу якоїсь дати поради, а вони кажуть – ми бачимо ваш лікарняний листок дійсно відображається. Ми не знаємо у чому причина. Зверніться до роботодавця. Бухгалтер каже – ми все здали, робіть, що хочете. Виходить такий трикутник. Дзвонила ще раз у бухгалтерію, просила виясніть це питання. На жаль, на днях мені знов дзвонив бухгалтер і каже – вашого лікарняного нам соцзахист не хоче виплачувати. Ми не знаємо у чому причина", — каже Галина Лигор.

Що робити далі жінка не знає.

У чому причина затримок виплат?

В обласному управлінні фонду соціального страхування пояснюють, що виплату лікарняних затримують через те, що зараз українці перебувають на лікарняному довше, аніж раніше.

"Станом на сьогодні ми маємо профінансовані заяви розрахунки подані страхувальниками по 17 січня. Якщо для фінансування нам дається 10 робочих днів, то затримка складає на сьогодні всього 6 робочих днів. Ми отримали кошти за 18-19 січня. Але мова йде про дату подання заяви страхувальником розрахунку. Люди часто скаржаться, тому що бухгалтери буває довго ці лікарняні опрацьовують", — каже заступниця начальника обласного управління фонду соцстрахування Леся Нашора.

Також бувають випадки, коли лікар не зміг сформувати медичний висновок чи система пенсійного фонду не створила лікарняний.

"Запровадження електронних лікарняних відбулося в повній мірі із 1 жовтня. І всі ці помилки розробниками виправляються. Це може бути пов’язано із тим, коли людина, наприклад, щойно прийнята на нове місце праці. Але звітність подається раз у місяць і роботодавець ще не подав до пенсійного фонду про її прийняття, наприклад, на роботу і система не ідентифікує її як застраховану особу", — каже Леся Нашора.

Окрім того, виплату лікарняних можуть затримувати, якщо людина змінила місце праці або в базі медичної системи прізвище чи ім’я зазначено не так як у базі пенсійного фонду. Якщо лікарняний сформований коректно, то його обов’язково профінансують, пояснюють у фонді соціального страхування.

Що робити у такому випадку

Якщо виплату затримують, адвокатка Лілія Баюш радить з’ясувати у роботодавця чи надіслав він всі документи у фонд соціального страхування:

"Після завершення закриття вашого лікарняного листка ви вже маєте право отримати допомогу – фактично вся та процедура може займати у цілком законний спосіб до місяця часу. Якщо ви розумієте, що це порушення, і ви нічого не отримували – я рекомендую звернутися до свого роботодавця з претензією такою письмовою, щоб мати у разі чого письмову відповідь. Якщо вже якісь моменти є не враховані, хтось помилився, з чиєїсь вини – ви маєте право звернутися навіть до суду".

Якщо мова йде про виплату по догляду за дитиною, то ці лікарняні оплачує з першого дня лише Фонд соцстрахування.

"Але дуже важливий фактор чи за вас був сплачений ЄСВ. Вираховуються всі ті виплати із середнього вашого заробітку. Якщо ви бачите, що роботодавець не сплачував за вас ЄСВ – робіть обов’язково письмове звернення", — додає адвокатка.

Якщо роботодавець відмовляється зареєструвати ваше звернення, Лілія Баюш рекомендує відправити його через "Укрпошту".

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