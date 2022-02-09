У Львівському перинатальному центрі проводитимуть скринінг для немовлят з семи областей України. Міністерство охорони здоров’я внесло львівську медустанову у перелік тих, які будуть виконувати функції експертного та регіональних центрів неонатального скринінгу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівниця центру Марія Малачинська.

У Львові обстежуватимуть новонароджених дітей з семи областей – Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Волинської, Хмельницької, Чернівецької та Тернопільської.

За словами Марії Малачинської, зараз проводять підготовчі роботи та консультації, а також очікують надходження обладнання і готуються до контрактування з Національної службою здоров’я України.

Як раніше повідомляло видання Укрінформ, у 2022 році перелік генетичних захворювань, які перевірятимуть у таких центрах, розширять до 20. Про це під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Саміт "Діти" повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Загалом в Україні буде 4 центри та п'ятий референс-центр.

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