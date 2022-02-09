З 10 лютого на 20 відсотків збільшиться тариф на проїзд для жителів Галицинівської громади в приміських автобусах. Це питання обговорили 9 лютого на ґанку сільради представники місцевої влади, жителі громади та представники перевізників. За словами останніх, навіть після підняття вартості проїзду тариф залишається економічно невигідним.

У Галициновому відбулися перемови між жителями та перевізниками. Останні пояснюють підняття вартості проїзду здорожчанням палива та інших складових, з яких формується тариф.

"А вони все життя так кажуть. Скільки маршрутчики їздять, завжди так кажуть", — говорить жителька Галицинового Світлана Гримак.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Перемовини між жителями ОТГ та перевізниками

Більшу частину Галицинівської громади обслуговує підприємство "Алан-Техно". Директорка підприємства Інга Шаповалова каже, що навіть після підняття тарифу, підприємство працює без прибутку.

"Зараз настільки швидко ростуть ціни, що витрати підприємства не відповідають тарифу. Ви бачите, що паливо піднялося два місяці тому, а тариф ми підіймаємо тільки зараз. На жаль, наш тариф розрахунковий з усіма нашими видатками, 2 грн 32 копійки —це економічно обґрунтований тариф за один кілометр. А зараз — 1 грн 40 копійок", — каже директорка ТОВ "Алан-Техно" Інга Шаповалова.

У Лимани та Лупареве їздять автобуси іншого підприємства.

"Миколаїв-Лупареве — вартість проїзду складає 20 грн. А за нашим економічним обґрунтуванням, ця вартість складає 31 гривню 83 копійки. Але ми можемо поступитись, як перевізник, до 25 грн. Громада запропонувала і ми пішли на зустріч, що з 25 грн до першого березня ми ще знижуємо цю вартість до 23 гривень", — каже представниця ТОВ "Гаджиєв" Ольга Степанова.

Серед факторів, які негативно впливають на пасажиропотік, перевізники називають колег-нелегалів, які без дозвільних документів возять людей в обидві сторони. В результаті перемов учасники вирішили, що проїзд до Лиманів та Лупаревого підіймуть трохи менше ніж на 20 відсотків.

"Це дуже великий плюс, тому що всі бачать, як росте солярка сьогодні, як ростуть зарплати й потреби. Тому в село Лимани вартість проїзду підніметься з 18 до 20 гривень, а в село Лупареве — із 20 до 23 грн", — сказала староста сіл Лимани та Лупареве Наталя Панаший.

Запропонована ціна триматиметься до першого березня 2022 року, після — вартість переглянуть. Про підняття тарифу перевізник має повідомити замовника послуг. У цьому випадку це управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації.

"Вони нас повідомляли і надали розрахунки. Чому так сталось? Ну, зростання вартості палива. Це вимушена міра, якщо до нового року перевізникам давали паливо під овердрафт, якісь були пільгові умови, то зараз немає такого", — каже виконувач обов'язків начальника управління інфраструктури Миколаївської ОДА Сергій Сікорський.

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