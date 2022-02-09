У тяжкому стані: на Одещині під час пожежі травмувалися мати з донькою

Внаслідок пожежі у будинку в селі Виноградне, на Одещині, 9 лютого травмувалися власниця господарства та її донька. Обидві отримали опіки. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС в Одеській області.

Рятувальники отримали повідомлення про займання о 13:31. На місці виявилось, що палала кімната одноповерхового будинку. Пожежу ліквідували протягом години. Її причини наразі встановлюють. Жінок віком 66 та 39 років госпіталізували до лікарні в тяжкому стані.

ДСНС в Одеській області

ДСНС в Одеській області

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