У Кременчуці у квартирі після пожежі знайшли тіло жінки

У місті Кременчук, що на Полтавщині, у квартирі, де 7 лютого сталася пожежа, знайшли тіло жінки. Про це Суспільному розповіла речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За її словами, обгорілий труп 8 лютого виявили комунальники, які розбирали завали з речей у квартирі. Ймовірно, це тіло власниці квартири. На місці події працюють слідчі.

фото: ДСНС України в Полтавській області З квартири викидають речі

Тіло жінки направили на судмедекспертизу для з’ясування причини смерті.

У поліції розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки».

Що відомо: