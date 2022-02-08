У Кременчуці у квартирі після пожежі знайшли тіло жінки

У місті Кременчук, що на Полтавщині, у квартирі, де 7 лютого сталася пожежа, знайшли тіло жінки. Про це Суспільному розповіла речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
За її словами, обгорілий труп 8 лютого виявили комунальники, які розбирали завали з речей у квартирі. Ймовірно, це тіло власниці квартири. На місці події працюють слідчі.
фото: ДСНС України в Полтавській області
Тіло жінки направили на судмедекспертизу для з’ясування причини смерті.
У поліції розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки».
Що відомо:
- 7 лютого у Кременчуці сталася пожежа у багатоповерхівці. З будівлі евакуювали близько 20 людей, повідомляла Суспільному речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.
- Зі слів сусідів, жінка, яка проживає в квартирі, де сталася пожежа, до своєї квартири зносила, зокрема, речі із "секонд-хенду". Автомобілі комунальних служб будуть вивозити весь одяг, який був уприміщенні, розповідала Світлана Рибалко.